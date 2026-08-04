«Врач запретил, но она пила»: Эксперт разобрала причины тяжёлого перелома Пугачёвой

Алла Пугачёва сломала ногу и шейку бедра из-за того, что вопреки запрету врача продолжала принимать статины. Такую причину травм назвала доктор и блогер Ирина Баранова.

Врач Ирина Баранова рассказала, что Алла Пугачёва получила перелом из-за того, что нарушила запрет врача. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ baranova__irina

«Певица однозначно получает заместительную гормональную терапию, потому что она неплохо выглядит. Понятно, пластика, косметология, но в целом мы говорим. Почему же она всё-таки получила эти свои переломы? Пугачёва дает очень интересную информацию в интервью, где говорит, что доктор ей запрещал пить статины, но она продолжала пить. И доктор говорил ей, что идёт потеря мышц, что ты утрачиваешь мышцы, мышцы разрушаются. Собственно говоря, вот он и секрет. Это саркопения», — пояснила Баранова.

Эксперт подчеркнула, что в пожилом возрасте критически важны не только крепкие кости, но и развитая мускулатура. Именно мышцы отвечают за устойчивость и положение тела в пространстве. Из-за выраженной худобы и дефицита мышечной силы артистка оказалась неспособна удержать равновесие в бытовой ситуации. Баранова добавила, что пожилые люди часто ломают конечности и спину именно по этой причине: они поскальзываются на ровном месте там, где здоровый человек легко сохранил бы координацию.

Напомним, 77-летняя Алла Пугачёва перенесла тяжёлый перелом ноги с повреждением тазобедренного сустава, после которого провела четыре месяца прикованной к постели. Примадонна признавалась, что пережила панические атаки и мучительный страх навсегда остаться обездвиженной. Вопреки прогнозам врачей, отводившим на восстановление до полугода, певица сумела справиться быстрее. Она заново училась ходить, превозмогая боль, и сейчас передвигается без трости, беря её лишь для психологической уверенности.