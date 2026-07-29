Алла Пугачёва наняла повара и двух домработниц в Юрмале после тяжёлого перелома

Певица Алла Пугачёва после тяжёлого перелома, полученного минувшей зимой, была вынуждена нанять в арендованном особняке в Юрмале дополнительный персонал. Артистка и её семья традиционно проводят лето в Латвии.

77-летняя Примадонна рассказывала, что на Кипре неудачно оступилась и упала, сломав ногу и тазобедренный сустав. Четыре месяца она оставалась обездвиженной, переживала панические атаки и уже думала, что не встанет. Сейчас Примадонна передвигается то самостоятельно, то с опорной тростью и надеется полностью отказаться от неё к концу года.

Семья много лет арендует в Юрмале двухэтажную виллу площадью 2400 квадратных метров неподалёку от концертного зала «Дзинтари» и дома Лаймы Вайкуле. Из-за отсутствия туристов постоянной клиентке предоставляют скидку — 40 тысяч евро в месяц.

Внутри особняка расположены столовая, гостиная, кабинет, шесть спален, бассейн, спа-центр, кинотеатр и оранжерея. Такая территория требует постоянного ухода, поэтому после известий о травме Пугачёвой местные блогеры обратили внимание на расширенный штат прислуги, пишет KP.ru.

Через знакомых в дом наняли повара и сразу двух домработниц вместо одной, как это было раньше. Кроме того, за порядком на участке следит приходящий мужчина. Основное время пенсионерка посвящает прогулкам, приёму гостей и ответным визитам.

Многие знакомые предлагали певице остановиться в их юрмальских квартирах, однако она предпочитает просторный дом со скидочной арендой. Местные риелторы предпочитают не афишировать специальные условия, чтобы не сбивать цены для других потенциальных клиентов.

Ранее Life.ru рассказывал, что Алла Пугачёва продлила права на товарный знак Alla Pugachova в России. Бренд ранее использовался в совместной коллекции обуви с компанией «Эконика», которая после отъезда артистки в 2023 году переименовала линию в Ekonika Premium. В 2026 году товарный знак перешёл под полный контроль певицы, новое соглашение с производителем она заключать не стала.