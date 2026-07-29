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29 июля, 10:35

Алла Пугачёва наняла повара и двух домработниц в Юрмале после тяжёлого перелома

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / magicinfoto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / magicinfoto

Певица Алла Пугачёва после тяжёлого перелома, полученного минувшей зимой, была вынуждена нанять в арендованном особняке в Юрмале дополнительный персонал. Артистка и её семья традиционно проводят лето в Латвии.

77-летняя Примадонна рассказывала, что на Кипре неудачно оступилась и упала, сломав ногу и тазобедренный сустав. Четыре месяца она оставалась обездвиженной, переживала панические атаки и уже думала, что не встанет. Сейчас Примадонна передвигается то самостоятельно, то с опорной тростью и надеется полностью отказаться от неё к концу года.

Семья много лет арендует в Юрмале двухэтажную виллу площадью 2400 квадратных метров неподалёку от концертного зала «Дзинтари» и дома Лаймы Вайкуле. Из-за отсутствия туристов постоянной клиентке предоставляют скидку — 40 тысяч евро в месяц.

Внутри особняка расположены столовая, гостиная, кабинет, шесть спален, бассейн, спа-центр, кинотеатр и оранжерея. Такая территория требует постоянного ухода, поэтому после известий о травме Пугачёвой местные блогеры обратили внимание на расширенный штат прислуги, пишет KP.ru.

Через знакомых в дом наняли повара и сразу двух домработниц вместо одной, как это было раньше. Кроме того, за порядком на участке следит приходящий мужчина. Основное время пенсионерка посвящает прогулкам, приёму гостей и ответным визитам.

Многие знакомые предлагали певице остановиться в их юрмальских квартирах, однако она предпочитает просторный дом со скидочной арендой. Местные риелторы предпочитают не афишировать специальные условия, чтобы не сбивать цены для других потенциальных клиентов.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Алла Пугачёва продлила права на товарный знак Alla Pugachova в России. Бренд ранее использовался в совместной коллекции обуви с компанией «Эконика», которая после отъезда артистки в 2023 году переименовала линию в Ekonika Premium. В 2026 году товарный знак перешёл под полный контроль певицы, новое соглашение с производителем она заключать не стала.

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Юрий Лысенко
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