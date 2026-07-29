Бренд пережил эмиграцию: Пугачёва сохранила права на своё имя в России

Алла Пугачёва продлила права на товарный знак Alla Pugachova в России.

Как сообщает BAZA, певица сохранила бренд, который ранее использовался в совместной коллекции обуви с компанией «Эконика». Линия премиальной обуви под названием Alla Pugachova появилась ещё в 1990-х годах.

После отъезда артистки из России в 2023 году компания провела ребрендинг и переименовала коллекцию в Ekonika Premium. При этом права на прежнее название ещё несколько лет оставались закреплены за фирмой.

Как утверждает BAZA, в 2026 году товарный знак перешёл под полный контроль Пугачёвой. Новое соглашение с «Эконикой» певица заключать не стала.

Для продления прав на бренд артистка оплатила госпошлину в Роспатент. Предварительно сумма могла составить до 170 тыс. рублей.

Ранее Алла Пугачёва рассказала о своих предпочтениях вне сцены. На фестивале Laima Rendezvous Jūrmala певица призналась, что дома чаще выбирает тишину, поскольку в её жизни редко бывает спокойная обстановка из-за детей, гостей и музыки. Артистка также отметила, что не согласовывает образы с Максимом Галкиным* перед выходами в свет.

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