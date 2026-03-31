Торговая марка Пугачёвой истекает в октябре 2026 года

Торговая марка певицы Аллы Пугачёвой, действующая на территории около 30 стран и охватывающая широкий спектр товаров и услуг, истекает 9 октября 2026 года. Об этом пишет РИА «Новости».

Согласно материалам, марка ALLA PUGACHOVA была зарегистрирована в Мадриде ещё в 1996 году. Его действие распространяется на десятки государств Европы и Азии, включая ряд стран постсоветского пространства и государств Евросоюза.

Перечень классов, указанных в регистрации, включает широкий спектр товаров и услуг. Под этим обозначением допускается выпуск косметики, парфюмерии, одежды, ювелирных изделий и аксессуаров, а также продуктов питания и напитков, в том числе алкогольной продукции. Кроме того, правовая охрана бренда распространяется на различные виды деятельности. Среди них — организация концертных мероприятий, производство музыкального и видеоконтента.

А ранее продюссер Леонид Дзюник рассказал, как Алла Пугачёва манипулировала организаторами сборных концертов. По его словам, она «командовала парадом», диктуя, кто из коллег выйдет на сцену, а кто нет. Артистка использовала простой, но эффективный метод. Когда её приглашали на сборный концерт, она интересовалась списком участников. Если слышала имена, которые ей не нравились, следовал отказ.