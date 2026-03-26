Продюсер раскрыл, как Пугачёва манипулировала организаторами сборных концертов

Продюсер Леонид Дзюник раскрыл подробности того, как Алла Пугачёва манипулировала организаторами сборных концертов. По его словам, в былые времена именно Примадонна «командовала парадом», диктуя, кто из коллег выйдет на сцену, а кто нет.

Многим известна история, когда певица выжила ведущую Ангелину Вовк с «Песни года». Сначала Пугачёва попросилась в соведущие, а затем уверенно взяла бразды правления в свои руки. Одним росчерком она вычеркнула треть исполнителей, заменив их своими любимчиками. В итоге на юбилейный вечер не попали Иосиф Кобзон, Лариса Долина, Надежда Бабкина и Валентина Толкунова.

Дзюник в беседе с «Царьградом» вспоминает, как артистка использовала простой, но эффективный метод. Когда её приглашали на сборный концерт, она интересовалась списком участников. Если слышала имена, которые ей не нравились, следовал отказ. Организаторам ничего не оставалось, кроме как убрать неугодных исполнителей.

Существовала и определённая градация. На ежегодных концертах ко Дню милиции, например, Пугачёва и София Ротару никогда не выступали вместе. Если на афише значилась Примадонна, Ротару не было, и наоборот — такая ротация была строгим правилом.

По словам продюсера, существует версия, что таким образом звезда мстила за годы до перестройки, когда её редко приглашали на «Песню года». Сегодня рычаги влияния находятся у программных и музыкальных директоров каналов и радиостанций, но в те времена главным дирижёром концертной жизни была она.

К слову, от действий Пугачёвой пострадал Прохор Шаляпин. Артист рассказал, что певица не взяла его на пятую «Фабрику звёзд» только из-за фамилии. Он также вспомнил, что Примадонна и её окружение давили на конкурентов, чтобы сохранить собственное положение, и делали ставки на тех, кто не поддерживал интересы страны.