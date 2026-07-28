Пугачёва призналась, чего ей не хватает

Алла Пугачёва призналась, что больше всего любит тишину. Об этом певица рассказала во время фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala.

Артистка посетила заключительный день музыкального форума в концертном зале «Дзинтари» вместе с Максимом Галкиным*. Для выхода в свет она выбрала жакет и мини-юбку из коллекции Dior весна-лето 2026 года.

Во время общения с журналистами Пугачёва рассказала, что они с супругом заранее не согласовывают свои образы.

«Мы не сговариваемся. Наверное, так происходит потому, что мы очень хорошо знаем друг друга», — заявила она.

Галкин* с юмором добавил: «И погоду в Юрмале тоже знаем».

Позже певицу спросили, какую музыку она предпочитает слушать дома. В ответ артистка призналась, что чаще всего выбирает не песни, а тишину.

«Тишину. Потому что у нас она редко бывает. Дети, гости, музыка. Короче, я люблю тишину», — сказала Пугачёва.

Ранее стилист Владимир Дубинин прокомментировал образ Аллы Пугачёвой на фестивале Лаймы Вайкуле, отметив, что больше всего обсуждений вызвал не наряд, а полностью убранные под головной убор волосы. По его мнению, образ выглядел бы мягче, если бы часть волос осталась открытой. При этом эксперт подчеркнул, что певица не стремится соответствовать чужим ожиданиям и сохраняет собственный стиль.

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