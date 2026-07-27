Эффект лысины: Стилист объяснил, что не так с новым образом Пугачевой

Новый образ Аллы Пугачёвой на гала-концерте фестиваля Лаймы Вайкуле вызвал бурное обсуждение в Сети. По мнению стилиста Владимира Дубинина, главным поводом для споров стал не наряд певицы, а решение полностью убрать волосы под головной убор. Об этом он рассказал Life.ru.

Наверное, я не один это заметил, но, безусловно, бросается в глаза полная открытость лица и шеи в новом образе Пугачёвой. Как мне кажется, именно этот аспект вызывает больше всего вопросов. Конечно, Алла Борисовна, вне всяких сомнений, выглядит безупречно, однако, по моему скромному мнению, не стоило полностью убирать волосы, чтобы не создавать эффект лысины. Владимир Дубинин Стилист

Дубинин полагает, что образ выглядел бы мягче, если бы из-под головного убора оставили волосы длиной чуть выше плеч. Лёгкие волны, по его мнению, добавили бы женственности и сделали переход от берета к плечам более плавным.

Алла Пугачёва. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dimson100000

В то же время стилист признался, что уважает Пугачёву за её отношение к общественному мнению. Он уверен, что певица давно не стремится соответствовать чужим ожиданиям, а одежда и аксессуары лишь подчёркивают её индивидуальность, а не определяют её.

Ранее 77-летняя Алла Пугачёва рассказала, что перенесла тяжёлую травму после падения. Артистка сломала ногу и повредила тазобедренный сустав, из-за чего почти четыре месяца была прикована к постели. По словам певицы, после случившегося она столкнулась с паническими атаками и переживала, что больше не сможет самостоятельно ходить.