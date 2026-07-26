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26 июля, 20:00

«Существо вредоносное»: В Госдуме назвали Пугачёву врагом после желания спеть в Киеве

Депутат Журавлёв: Пугачёва уже давно не Примадонна, а враг России

Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alla_orfey

Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alla_orfey

Алла Пугачёва давно перестала быть той Примадонной, которой её привыкли считать в России. Так депутат Госдумы Алексей Журавлёв прокомментировал слова певицы о готовности выступить в Киеве.

«В России никак не могут привыкнуть, что Пугачёва — враг, который считает всё население нашей страны быдлом и, особо не скрываясь, помогает нашему противнику», — заявил депутат в беседе с Life.ru.

По мнению Журавлёва, многие по-прежнему воспринимают певицу как исполнительницу советских хитов, однако, по его мнению, сегодня она представляет собой «совершенно другую субстанцию». Депутат также напомнил, что Минюст ранее отказался включать артистку в реестр иностранных агентов.

По словам парламентария, Пугачёва вместе с супругом Максимом Галкиным* финансирует Вооружённые силы Украины и, по его мнению, тем самым спонсирует убийства мирных жителей.

«Теперь вот — концерт в Киеве. Спрашивается: что ещё нужно сделать, чтобы превратиться в России в существо нежелательное и даже вредоносное?» — отметил Журавлёв.

Пугачёва и Галкин* посетили фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале
Пугачёва и Галкин* посетили фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале

Напомним, Алла Пугачёва ранее заявила, что готова выступить в Киеве. Во время фестиваля в Юрмале к певице и её супругу Максиму Галкину* подошли украинские журналисты и спросили, приедут ли артисты в украинскую столицу. Галкин назвал вопрос странным и не стал отвечать, а Пугачёва сказала: «Пригласите — споём вместе».

Больше мнений и авторских оценок — читайте в разделе «Комментарии» на Life.ru.

*Включён в перечень иностранных агентов Минюста России.

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Ольга Годуненко
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