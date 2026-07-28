Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 июля, 08:25

Трость пока остаётся: Стало известно, как Пугачёва восстанавливается после перелома ноги

Представитель Пугачёвой рассказала о восстановлении певицы после перелома ноги

Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru

Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru

Алла Пугачёва продолжает восстановление после серьёзной травмы ноги. Сейчас артистка передвигается с помощью трости, а возможность полностью отказаться от неё зависит от процесса заживления. Об этом ТАСС сообщила помощница певицы Елена Чупракова.

«Это зависит от того, как срастётся нога: если хорошо, тогда она сможет ходить без неё, если плохо, значит, будет помогать тростью», — сказала она.

Представительница певицы отметила, что процесс выздоровления продолжается, а серьёзных ухудшений в состоянии артистки нет.

Рандеву с тросточкой: Как Пугачёва сдала на глазах у всех, а Галкин считает убытки от тура
Рандеву с тросточкой: Как Пугачёва сдала на глазах у всех, а Галкин считает убытки от тура

Ранее стало известно, что Алла Пугачёва получила серьёзную травму после падения — певица сломала ногу и повредила тазобедренный сустав. Из-за повреждения артистка около четырёх месяцев практически не вставала с постели и испытывала сильные переживания из-за возможных последствий травмы. Пугачёва рассказывала, что боялась больше не вернуться к нормальной ходьбе.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Алла Пугачёва
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar