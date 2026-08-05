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5 августа, 16:40

Операция далась нелегко: Пугачёва легла под нож и теперь проходит реабилитацию, заявил продюсер

Дворцов: Пугачёва перенесла сложную операцию по замене тазобедренного сустава

Алла Пугачёва с тростью. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru

Алла Пугачёва с тростью. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru

Певица Алла Пугачёва перенесла хирургическое вмешательство по замене тазобедренного сустава и сейчас находится на этапе сложной реабилитации. Об этом сообщил музыкальный продюсер Сергей Дворцов, комментируя недавнее появление артистки с тростью на фестивале в Юрмале.

«Алла Борисовна действительно перенесла операцию по замене тазобедренного сустава. Операция была, насколько я знаю, сложная, и в силу возраста Аллы Борисовны, выход в люди и восстановление даются ей с трудом», — сказал Дворцов РИА «Новости».

По информации продюсера, процесс реабилитации затягивается из-за почтенного возраста пациентки. Певице требуется время, чтобы адаптироваться к новому суставу и восстановить двигательную активность. Представители артистки не уточняют, когда она сможет вернуться к публичной деятельности. Состояние здоровья Аллы Борисовны продолжает оставаться в центре внимания поклонников и СМИ.

Алла Пугачёва наняла повара и двух домработниц в Юрмале после тяжёлого перелома
Алла Пугачёва наняла повара и двух домработниц в Юрмале после тяжёлого перелома

Напомним, Алла Пугачёва, перенёсшая тяжёлый перелом ноги с повреждением тазобедренного сустава, провела четыре месяца в постели, испытывая панические атаки и страх остаться обездвиженной, но вопреки прогнозам восстановилась быстрее и теперь передвигается без трости. Доктор Ирина Баранова заявила, что причиной перелома стало продолжение приёма статинов вопреки запрету врача. Певица заново училась ходить, преодолевая боль.

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Анастасия Никонорова
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