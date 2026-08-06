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6 августа, 15:12

Клава Кока и Дима Масленников показали первые фото со свадьбы

Клава Кока и Дима Масленников показали первые фото со свадьбы. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / klavacoca

Клава Кока и Дима Масленников показали первые фото со свадьбы. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / klavacoca

Клава Кока и Дима Масленников наконец поделились с поклонниками первыми кадрами со своей свадьбы. Молодожёны опубликовали совместные фото в свадебных образах, вызвав восторг у подписчиков.

Клава Кока и Дима Масленников показали первые фото со свадьбы. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / klavacoca

Клава Кока и Дима Масленников показали первые фото со свадьбы. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / klavacoca

Клава Кока и Дима Масленников показали первые фото со свадьбы. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / klavacoca

Клава Кока и Дима Масленников показали первые фото со свадьбы. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / klavacoca

Как видно на снимках, Клава предстала в нежном белоснежном платье с пышной юбкой и длинным шлейфом. Образ дополнила фата с кружевными элементами, а в руках певица держала изящный букет из белых цветов. Дима выбрал классический белый костюм, что идеально дополнило образ невесты.

«Теперь муж и жена!», — написали ребята в социальных сетях.

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Напомним, о помолвке пары стало известно в апреле этого года. Саму свадьбу ребята сыграли накануне — в узком кругу близких. На празднике выступили сама Клава, певец JONY и группа Pizza.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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