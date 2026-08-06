Зумеры переписали правила свадеб и выбирают атмосферу вместо банкетов. Средний чек вас удивит

Молодое поколение меняет подход к свадебным расходам. Базовый чек молодожёнов этим летом достиг 71 тысячи рублей, и в эту сумму не входит банкет, выяснил Mash Money.

Классические пышные торжества уступают место эстетике и впечатлениям. Заметнее всего вырос интерес к женским аксессуарам: количество покупок подскочило на 51%, а средний чек составил 7050 рублей. Почти вдвое увеличилось число бронирований фотостудий — средний платёж достиг 1833 рублей, прибавив 30%.

Обручальные кольца стали покупать на 11% чаще, их средняя стоимость выросла до 10 801 рубля. Букеты невесты прибавили скромнее — плюс 2% при среднем чеке 4282 рубля.

В то же время традиционные свадебные платья теряют популярность: покупок стало на 2% меньше, хотя средний чек поднялся до 34 879 рублей. Мужские костюмы приобретают реже на 3%, игристое вино — на 2%.

Пары всё чаще выбирают камерные церемонии для самых близких или праздник вдвоём. Средства направляются в путешествия, фотосессии и создание атмосферы, а не в многолюдные застолья. Даже онлайн-покупки женской одежды выросли на 10% при снижении среднего чека — молодожёны предпочитают практичные, но стильные вещи.

Ранее Life.ru рассказывал, что добывающая и производственная отрасли набирают популярность у молодёжи: 33% россиян 17–22 лет уже рассматривают работу в тяжёлой промышленности, ещё 26% допускают такой вариант. Главными плюсами названы стабильность, современные технологии, понятные карьерные перспективы и наставничество, смущают в основном тяжёлый физический труд и вредные условия. Непрестижной отрасль посчитали лишь 6% опрошенных.