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6 августа, 12:33

Клава Кока и Дима Масленников сыграли свадьбу

Клава Кока и Дима Масленников. Обложка © Telegram / КЛАВА КОКА

Клава Кока и Дима Масленников. Обложка © Telegram / КЛАВА КОКА

Одна из самых ожидаемых свадеб российского шоу-бизнеса наконец состоялась. Клава Кока и Дима Масленников стали мужем и женой. Об этом сообщает Super со ссылкой на инсайдера.

Торжество прошло накануне — скромно, без лишнего внимания публики. Отец певицы Вадим одобрительно отозвался о празднике. Об этом глава семейства рассказал инсайдеру Super, приближенному к семье певицы.

«Отличная свадьба, всё отлично организовано, мы всем довольны. Всё в порядке, всё на достойном уровне, даже не могу что-то выделить. Всё отлично», — отметил отец исполнительницы.

По данным инсайдера, на мероприятии выступили сама Клава Кока, певец JONY и группа Pizza. Свадьба прошла на природе, в старинном стиле. Подробностей и фотографий с закрытого торжества пока нет.

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Ранее блогер Бустер говорил, что Клава Кока и Дима Масленников могут пожениться в сентябре. Сами звёзды это не подтверждали. О помолвке они объявили в апреле. Сначала опубликовали сторис с фразой «Ребят, мы не встречаемся», а следом добавили — «мы женимся». Поклонники изрядно понервничали.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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