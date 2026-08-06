Клава Кока и Дима Масленников сыграли свадьбу

Одна из самых ожидаемых свадеб российского шоу-бизнеса наконец состоялась. Клава Кока и Дима Масленников стали мужем и женой. Об этом сообщает Super со ссылкой на инсайдера.

Торжество прошло накануне — скромно, без лишнего внимания публики. Отец певицы Вадим одобрительно отозвался о празднике. Об этом глава семейства рассказал инсайдеру Super, приближенному к семье певицы.

«Отличная свадьба, всё отлично организовано, мы всем довольны. Всё в порядке, всё на достойном уровне, даже не могу что-то выделить. Всё отлично», — отметил отец исполнительницы.

По данным инсайдера, на мероприятии выступили сама Клава Кока, певец JONY и группа Pizza. Свадьба прошла на природе, в старинном стиле. Подробностей и фотографий с закрытого торжества пока нет.