Свадьба Клавы Коки и Димы Масленникова уже скоро: названа дата торжества
Бустер заявил, что Клава Кока и Дима Масленников поженятся в сентябре
Клава Кока и Дима Масленников. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ klavacoca
Свадьба Клавы Коки и Димы Масленникова может состояться уже в сентябре. Предполагаемый месяц торжества раскрыл блогер Слава Бустер во время прямого эфира.
На телефон стримера пришло приглашение на церемонию. Один из участников трансляции спросил, идёт ли речь о свадьбе Масленникова, после чего Бустер утвердительно кивнул.
Клава Кока и Дима Масленников подтвердили отношения и объявили о помолвке в апреле. До этого артисты долго не комментировали слухи о романе.
Ещё в 2023 году блогер говорил, что между ним и певицей нет «искры» и их связывает только дружба. Позднее он стал отвечать на вопросы о возможных отношениях менее категорично.
«Нас постоянно шипперят, нас женят постоянно. Если кто-то хочет так говорить — пусть говорит, мы не против», — отмечал Масленников.
Сами Клава Кока и Дима пока публично не называли дату свадьбы. Информация о сентябрьской церемонии основана на реакции Бустера во время стрима.
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