Свадьба Клавы Коки и Димы Масленникова уже скоро: названа дата торжества

Свадьба Клавы Коки и Димы Масленникова может состояться уже в сентябре. Предполагаемый месяц торжества раскрыл блогер Слава Бустер во время прямого эфира.

На телефон стримера пришло приглашение на церемонию. Один из участников трансляции спросил, идёт ли речь о свадьбе Масленникова, после чего Бустер утвердительно кивнул.

Клава Кока и Дима Масленников подтвердили отношения и объявили о помолвке в апреле. До этого артисты долго не комментировали слухи о романе.

Ещё в 2023 году блогер говорил, что между ним и певицей нет «искры» и их связывает только дружба. Позднее он стал отвечать на вопросы о возможных отношениях менее категорично.

«Нас постоянно шипперят, нас женят постоянно. Если кто-то хочет так говорить — пусть говорит, мы не против», — отмечал Масленников.

Сами Клава Кока и Дима пока публично не называли дату свадьбы. Информация о сентябрьской церемонии основана на реакции Бустера во время стрима.