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23 июня, 15:02

Свадьба Клавы Коки и Димы Масленникова уже скоро: названа дата торжества

Бустер заявил, что Клава Кока и Дима Масленников поженятся в сентябре

Клава Кока и Дима Масленников. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ klavacoca

Клава Кока и Дима Масленников. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ klavacoca

Свадьба Клавы Коки и Димы Масленникова может состояться уже в сентябре. Предполагаемый месяц торжества раскрыл блогер Слава Бустер во время прямого эфира.

На телефон стримера пришло приглашение на церемонию. Один из участников трансляции спросил, идёт ли речь о свадьбе Масленникова, после чего Бустер утвердительно кивнул.

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Клава Кока и Дима Масленников подтвердили отношения и объявили о помолвке в апреле. До этого артисты долго не комментировали слухи о романе.

Ещё в 2023 году блогер говорил, что между ним и певицей нет «искры» и их связывает только дружба. Позднее он стал отвечать на вопросы о возможных отношениях менее категорично.

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«Нас постоянно шипперят, нас женят постоянно. Если кто-то хочет так говорить — пусть говорит, мы не против», — отмечал Масленников.

Сами Клава Кока и Дима пока публично не называли дату свадьбы. Информация о сентябрьской церемонии основана на реакции Бустера во время стрима.

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Алексей Берковиц
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