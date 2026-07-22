MrBeast женился на блогерше Тее Бойсен после четырёх лет отношений

Американский блогер MrBeast (Джимми Дональдсон), женился на своей возлюбленной Тее Бойсен. Пара устроила закрытую церемонию вдали от камер и внимания прессы. Об этом сообщает Al Bawaba.

На торжество пригласили только родственников и небольшой круг друзей. Хотя ютубер обычно делится с подписчиками подробностями масштабных проектов, важный момент личной жизни он решил оставить непубличным.

Дональдсон и Бойсен познакомились в 2022 году во время его поездки в Южную Африку. Общение постепенно переросло в роман, а в конце 2024-го создатель контента сделал избраннице предложение. Тея также работает в интернете. Она ведёт каналы на YouTube и Twitch, а кроме того, изучала психологию и право.

MrBeast прославился благодаря роликам с дорогими испытаниями, крупными денежными призами и благотворительными акциями. Со временем он превратил популярность в полноценный бизнес, запустив собственные проекты и бренды.

Супруги пока не раскрыли подробности праздника. Поклонники поздравили молодожёнов и поддержали их решение провести церемонию без лишней огласки.

Ранее блогер Бустер заявил, что Клава Кока и Дима Масленников могут сыграть свадьбу уже в сентябре. Сами звёзды официально эту информацию не подтверждали.