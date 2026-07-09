«Не побоялись ретроградного Меркурия»: Олег Шепс впервые рассказал о своей свадьбе

Популярный экстрасенс Олег Шепс впервые прокомментировал собственную свадьбу. Деталями торжества медиум поделился в эксклюзивном интервью изданию Super.

На свадьбе Олега Шепса свадебную подвязку поймал его брат Александр. Видео © Telegram /Super.ru

Олег Шепс рассказал, что предложение руки и сердца он сделал на берегу моря спонтанно, без какого-либо заранее продуманного плана. Сама же церемония бракосочетания состоялась 7 июля 2026 года в Оперном доме музея-заповедника Царицыно. Молодожёны остановили выбор на этом месте из-за готической эстетики зала и живописной природы вокруг.

«Свадьба прошла без посторонних. На ней было 37 гостей, это были самые близкие и родные люди. Празднование прошло в атмосферных залах, которые добавили в наш праздник особого волшебства. Всей организацией и подготовкой к свадьбе занимались полностью мы вдвоём. Не побоялись ретроградного Меркурия, не гнались за оригинальностью идеи, а всё делали по зову сердца и души. Как хотелось нам двоим», — ответил он.

Из коллег по мистическому цеху на церемонии присутствовали лишь двое: его старший брат Александр Шепс и Дмитрий Матвеев. Олег приоткрыл завесу и над некоторыми забавными традициями. Выяснилось, что свадебную подвязку во время обряда поймал именно Александр, что породило предположения о возможном скором пополнении списка женатых экстрасенсов.

Также молодожёны подготовили по два образа для торжества, а перед церемонией устроили нестандартную альтернативную фотосессию. Сам медовый месяц запланирован, но точные сроки путешествия пока не раскрываются.

Напомним, Олег Шепс официально женился на своей избраннице Полине Ерёменко. Торжество прошло в Москве ровно через год после того, как маг впервые рассекретил свою вторую половинку перед многотысячной аудиторией, не побоявшись возможного сглаза.