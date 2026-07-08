Победитель «Битвы экстрасенсов» Олег Шепс женился на 25-летней невесте

Экстрасенс Олег Шепс и его избранница Полина Еременко поженились. Торжественная церемония прошла в Москве, о чём сообщила 25-летняя возлюбленная мага в своём блоге.

Экстрасенс Олег Шепс женился на Полине Еременко в Москве. Фото © Telegram / POLINA FRIS

Ровно год назад победитель «Битвы экстрасенсов» впервые рассекретил свою вторую половинку, несмотря на возможный сглаз со стороны тысяч поклонниц. Девушка является фотографом из Тюмени. Пара официально узаконила отношения спустя 12 месяцев после публичного признания. Детали свадебного торжества пока не раскрываются. Известно лишь, что отныне экстрасенс больше не холост.

Ранее Life.ru писал, что певец Тимур Родригез и актриса Катя Кабак официально поженились. Церемония прошла в московском Дворце бракосочетания №1, а после ЗАГСа молодожёны с гостями отправились праздновать на двухэтажном экскурсионном автобусе. Пара встречалась два года, и их впервые заметили вместе в 2023 году, через полгода после развода Родригеза.