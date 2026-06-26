Тимур Родригез женился на Кате Кабак
Тимур Родригез и Катя Кабак. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / katekabak
Певец Тимур Родригез и актриса Катя Кабак официально стали супругами. Церемония прошла сегодня в московском Дворце бракосочетания №1. Эксклюзивные кадры с мероприятия опубликовал Super.ru.
Тимур Родригез женился на Кате Кабак в Москве. Видео © Super.ru
Пара встречалась два года. Впервые влюблённых заметили в 2023-м — спустя полгода после развода Родригеза. После ЗАГСа молодожёны вместе с гостями отправились на дальнейшее празднование на двухэтажном экскурсионном автобусе.
Тимур Родригез был женат на Анне Девочкиной с 2007 года, но в 2023 году пара объявила о расставании, а официальный развод оформили через два года, при этом в браке у них родились двое сыновей — Мигель и Даниэль, с которыми шоумен, по его словам, поддерживает тёплые отношения и считает их главной ценностью. Его нынешняя избранница Катя Кабак воспитывает дочь Кристину от предыдущего брака.
Напомним, что в конце апреля Тимур Родригез и Катя Кабак объявили о своём решении вступить в брак, и певец поделился этой новостью с поклонниками в соцсетях, однако с тех пор пара упорно избегает раскрытия деталей подготовки к свадьбе, предпочитая отшучиваться от вопросов журналистов. В частности, шоумен заявил, что искал спонсоров для торжества среди олигархов и уже звонил Джеффу Безосу, Роману Абрамовичу и Биллу Гейтсу, а также пошутил по поводу скандальной «голой вечеринки», что стало ещё одним поводом для удивления у прессы.
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