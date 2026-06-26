Тимур Родригез женился на Кате Кабак

Пара встречалась два года. Впервые влюблённых заметили в 2023-м — спустя полгода после развода Родригеза. После ЗАГСа молодожёны вместе с гостями отправились на дальнейшее празднование на двухэтажном экскурсионном автобусе.

Тимур Родригез был женат на Анне Девочкиной с 2007 года, но в 2023 году пара объявила о расставании, а официальный развод оформили через два года, при этом в браке у них родились двое сыновей — Мигель и Даниэль, с которыми шоумен, по его словам, поддерживает тёплые отношения и считает их главной ценностью. Его нынешняя избранница Катя Кабак воспитывает дочь Кристину от предыдущего брака.