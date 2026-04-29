«Она сказала да!»: Тимур Родригез и Катя Кабак объявили о помолвке
Тимур Родригез сделал предложение Кате Кабак у кинотеатра «Художественный»
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / katekabak
Тимур Родригез и Катя Кабак решили связать себя узами брака. Певец не стал скрывать своего счастья и сообщил об этом своим поклонникам в соцсетях.
Трогательный момент предложения произошёл в самом сердце столицы, у легендарного кинотеатра «Художественный». Родригез поделился кадрами, где они с возлюбленной, блистая в вечерних нарядах, принимают поздравления. А экран кинотеатра, словно вторя их радости, транслировал заветное: «Она сказала: «Да»!
«Так и сказала!» — подписал фото Родригез.
Напомним, в мае 2025 года Тимур Родригез подал на развод с Анной Девочкиной после 16 лет брака. Шоумен оформил заявление в ЗАГСе в одностороннем порядке, пока супруга с двумя сыновьями находилась в длительной поездке за границей. О своём решении он сообщил жене по телефону. Позже Родригез публично вступился за Катю Кабак, которую обвиняли в разрушении его семьи. Кроме того, артист лишился части концертов — организаторы посчитали завышенным его гонорар в 3,5 миллиона рублей.
Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.