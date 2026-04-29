«Она сказала да!»: Тимур Родригез и Катя Кабак объявили о помолвке

Тимур Родригез и Катя Кабак решили связать себя узами брака. Певец не стал скрывать своего счастья и сообщил об этом своим поклонникам в соцсетях.

Трогательный момент предложения произошёл в самом сердце столицы, у легендарного кинотеатра «Художественный». Родригез поделился кадрами, где они с возлюбленной, блистая в вечерних нарядах, принимают поздравления. А экран кинотеатра, словно вторя их радости, транслировал заветное: «Она сказала: «Да»!

«Так и сказала!» — подписал фото Родригез.