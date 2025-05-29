Тимур Родригез развёлся с Анной Девочкиной после 16 лет брака, пока она была за границей
«СтарХит»: Тимур Родригез развёлся с женой, пока она была в Африке
Обложка © ТАСС / Александр Щербак
Музыкант и шоумен Тимур Родригез (настоящее имя — Тимур Керимов) развёлся с женой Анной Девочкиной после 16 лет совместной жизни, пока она находилась за границей. Об этом сообщает издание Starhit.
45-летний певец самостоятельно подал на развод с Анной (которая сохранила девичью фамилию Девочкина) в марте 2025 года, обратившись в мировой суд. Супругам, как обычно, дали около трёх недель на возможное примирение, но 24 апреля брак был официально расторгнут.
Согласно данным суда, ни Девочкина, ни её представители не присутствовали на заседаниях. Она с детьми более двух месяцев путешествовала по Европе, а сейчас находится в Африке. Вероятно, женщина даже не знает, что официально стала свободной, отмечают журналисты.
Тимур Родригез и Анна Девочкина были вместе более 16 лет. Сыновья пары, 16-летний Мигель и 12-летний Даниэль, остались с матерью. Судя по всему, никаких споров по поводу имущества или алиментов между бывшими супругами не возникло, по крайней мере, на данный момент. Родригез заявил, что оставил бывшей жене и детям всю недвижимость.
Ранее Тимур Родригез поделился, что расстался с женой по телефону. Шоумен объяснил, что развод произошёл из-за его желания «совершенно иных отношений». Позже он вступился за певицу Катю Кабак, которую обвиняли в разрушении его брака.