Тимур Родригез развёлся с Анной Девочкиной после 16 лет брака, пока она была за границей

Музыкант и шоумен Тимур Родригез (настоящее имя — Тимур Керимов) развёлся с женой Анной Девочкиной после 16 лет совместной жизни, пока она находилась за границей. Об этом сообщает издание Starhit.

45-летний певец самостоятельно подал на развод с Анной (которая сохранила девичью фамилию Девочкина) в марте 2025 года, обратившись в мировой суд. Супругам, как обычно, дали около трёх недель на возможное примирение, но 24 апреля брак был официально расторгнут.

Согласно данным суда, ни Девочкина, ни её представители не присутствовали на заседаниях. Она с детьми более двух месяцев путешествовала по Европе, а сейчас находится в Африке. Вероятно, женщина даже не знает, что официально стала свободной, отмечают журналисты.