Актриса Катя Кабак призналась, что рассталась с мужем из-за Тимура Родригеза

Актриса Катя Кабак призналась, что развод с мужем стал для неё не просто личной трагедией, а важным шагом на пути к переменам и самопознанию. В интервью изданию «ОК!» она впервые открыто подтвердила, что расставание с супругом произошло из-за отношений с шоуменом Тимуром Родригезом.

Ранее в СМИ ходили слухи, что Кабак долго не могла пойти на этот шаг. Но теперь актриса объяснила, что решение о разводе было обусловлено не только её чувствами, но и внутренними изменениями, которые произошли с ней в последнее время. «Для меня 2024-й стал годом решительности. Это год перемен, когда я решила пересмотреть свой взгляд на жизнь, на отношения и на себя. Я развелась, переехала в новое место, начала смотреть на многие вещи по-другому, а также призналась себе в том, что больше не боюсь изменений», — рассказала артистка.

По словам Кабак, она переживает период глубоких изменений. Эти перемены затронули не только её личную жизнь, но и профессиональную сферу. Актриса признается, что, несмотря на тяжёлые моменты, она чувствует себя по-настоящему счастливой.

Важнейший урок, который Кабак вынесла из этого опыта, — не бояться двигаться вперёд, даже если это связано с разрывом старых отношений. Актриса добавила, что не собирается возвращаться в прошлое и не чувствует сожалений о завершении своего брака.

Знакомство Кати Кабак и Тимура Родригеза началось не с влюблённости. Сначала они были просто друзьями, проводили время вместе, выходили в свет как приятели. Однако со временем между ними возникла симпатия. «В какой-то момент я понял, что влюбился в Катю. И она ответила мне взаимностью», — рассказал шоумен, подтверждая, что их отношения развивались постепенно, и артисты не торопились перейти в более серьёзную стадию.

Тимур также отметил, что, несмотря на изменения в личной жизни, его профессиональные приоритеты остаются неизменными. Он продолжает работать, искать новые возможности для развития и не собирается останавливаться на достигнутом.