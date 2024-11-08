«Когда она прилетела, я начал новые отношения»: Родригез рассказал, как бросил жену по телефону

Актёр и певец Тимур Родригез впервые высказался насчёт развода со своей женой Анной Керимовой. Исполнитель признался, что бросил супругу по телефону. На момент расставания ему захотелось «принципиально других отношений». Об этом он рассказал на интервью Лауре Джугелия.

«Когда она прилетела, я начал новые отношения. Так как мы не виделись практически месяц, она об этом узнала уже по приезде. Фишка в следующем. Сообщив о том, что я заканчиваю отношения с ней, я уже посчитал, что я имею право, так как эти отношения закончились, строить свою жизнь дальше», — рассказал Родригез.