Суд не принял заявление певицы Анны Седоковой на развод с Янисом Тиммой

Заявление певицы Анны Седоковой на развод мужем, баскетболистом Янисом Тиммой не приняли в суде. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на пресс-службу инстанции. Там отметили, что отказ развести супругов связан с неправильным заполнением формы.

«Выявлено несоответствие иска требованиям ГПК. Если исправят недостатки в установленный судом срок, то иск будет принят. Если нет, то иск будет возвращён», — отметили в пресс-службе.

Напомним, Анна Седокова подала заявление о расторжении брака в мировой суд. В последнее время артистка и её муж проживали в разных городах, она также заявляла о трудностях в их отношениях. Она отметила, что они с баскетболистом не раз расставались и вновь воссоединялись, но сейчас, по её словам, было принято окончательное решение о разводе.