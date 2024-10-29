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29 октября, 10:00

Суд не принял заявление певицы Анны Седоковой на развод с Янисом Тиммой

Заявление певицы Анны Седоковой на развод мужем, баскетболистом Янисом Тиммой не приняли в суде. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на пресс-службу инстанции. Там отметили, что отказ развести супругов связан с неправильным заполнением формы.

«Выявлено несоответствие иска требованиям ГПК. Если исправят недостатки в установленный судом срок, то иск будет принят. Если нет, то иск будет возвращён», — отметили в пресс-службе.

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Напомним, Анна Седокова подала заявление о расторжении брака в мировой суд. В последнее время артистка и её муж проживали в разных городах, она также заявляла о трудностях в их отношениях. Она отметила, что они с баскетболистом не раз расставались и вновь воссоединялись, но сейчас, по её словам, было принято окончательное решение о разводе.

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Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/annasedokova

Александра Мышляева
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