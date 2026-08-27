Причиной смерти актёра Юрия Цурило стала онкология

Напомним, 26 августа стало известно о смерти актёра Юрия Цурило. Он скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 79 лет. Юрий Алексеевич получил широкую известность в 1998 году после выхода на экраны фильма Алексея Германа «Хрусталёв, машину!», также актёр известен по фильмам и сериалам «Казус Кукоцкого», «Дурак», «В августе 44-го». Всего Цурило снялся более чем в 140 картинах.