Умер легендарный Тим Карри — Пеннивайз из «Оно» и консьерж из «Один дома 2»

Британский актёр Тим Карри умер на 81-м году жизни. Звезды культового «Шоу ужасов Рокки Хоррора», экранизации «Оно» Стивена Кинга и фильма «Один дома 2» не стало поздно вечером 25 августа, сообщает TMZ.

Причина смерти пока не раскрывается. Источники TMZ в правоохранительных органах сообщили, что признаков насильственной смерти не обнаружено.

Карри родился 19 апреля 1946 года. Одной из главных ролей в его карьере стал эксцентричный доктор Фрэнк-н-Фёртер в «Шоу ужасов Рокки Хоррора». Картина 1975 года со временем приобрела культовый статус, а образ Карри стал одним из самых узнаваемых в его карьере.

Российскому зрителю актёр также хорошо знаком по роли жуткого клоуна Пеннивайза в телевизионной экранизации романа Стивена Кинга «Оно» 1990 года. В «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» Карри сыграл подозрительного консьержа отеля мистера Гектора.

В его фильмографии также были «Охота за "Красным Октябрём"», «Энни», «Остров сокровищ маппетов», «Очень страшное кино 2» и множество телевизионных проектов. Карри активно работал и в театре, а также озвучивал персонажей мультфильмов и видеоигр.

В 2012 году актёр перенёс тяжёлый инсульт. После него левая сторона тела Карри осталась парализованной, и он передвигался на инвалидной коляске. Несмотря на проблемы со здоровьем, артист продолжал работать с голосом и периодически появлялся на публичных мероприятиях. В 2025 году он выпустил мемуары «Vagabond».

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