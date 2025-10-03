Звезда фильмов «Оно» и «Один дома-2» Тим Карри стал инвалидом

Британский актёр Тим Карри, известный по культовым ролям в фильмах «Один дома-2» и «Оно», сообщил о серьёзных последствиях перенесённого инсульта, которые продолжают ограничивать его физические возможности. Об этом пишет издание The Hollywood Reporter.

Фото © ТАСС / Mary Evans/AF Archive/20th Centu / Rights Managed

В 2012 году у 79-летнего актёра произошел инсульт, однако в тот момент он не осознавал серьёзности ситуации.

«В тот момент мне делали массаж. Я ничего не чувствовал, но парень, который делал мне массаж, сказал: «Я беспокоюсь за тебя, я хочу вызвать скорую». Он так и сделал, а я сказал: «Это так глупо», — вспоминает Карри.

Актёр подтвердил, что до сих пор не может передвигаться самостоятельно и вынужден пользоваться инвалидным креслом, что сильно ограничивает его свободу.

Несмотря на болезнь, легендарный актёр продолжает профессиональную деятельность, занимаясь озвучкой анимационных проектов и видеоигр. Для российских зрителей Тим Карри навсегда останется запомнившимся по роли эксцентричного дворецкого в «Один дома 2» и воплощением клоуна-убийцы Пеннивайза в первой экранизации романа Стивена Кинга «Оно» 1990 года.

Ранее бывшая солистка группы «Город 312» Ая (Светлана Назаренко) в интервью Андрею Малахову рассказала о драматических событиях, которые заставили её покинуть сцену. Звезда, перенеся коронавирус четыре раза столкнулась с обширным инсультом. Это тяжёлое испытание стало причиной её ухода из коллектива и творческой паузы, которая означала конец профессиональной деятельности.