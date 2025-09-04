Солистка «Города 312» Ая пережила обширный инсульт после четырёх ковидов

Бывшая солистка группы «Город 312» Ая (Светлана Назаренко) в откровенном интервью Андрею Малахову рассказала о тяжелейшем испытании, с которым столкнулась несколько лет назад. Причиной её ухода из коллектива и творческой паузы стал обширный инсульт, произошедший на фоне четырёхкратно перенесённого коронавируса.

Несмотря на тревожные симптомы, включая кровотечение из носа прямо перед концертом в феврале 2025 года, певица продолжила выступление. Критический момент наступил вечером, когда муж заметил, что она повторяет одну и ту же фразу, словно в состоянии опьянения. Затем её состояние резко ухудшилось — началась сильная рвота, тогда пара вызвала скорую.

«Муж сразу сказал: «У жены все признаки инсульта». Меня на скорой отвезли в больницу и сразу положили в реанимацию. Сказали: «Она в критическом состоянии, не знаем, выживет или нет. У неё обширный инсульт», — поделилась артистка.

Ая (Светлана Назаренко). © Кадр из шоу «МАЛАХОВ» на площадке «Смотрим»

Несколько дней звезда провела в реанимации, где врачам удалось стабилизировать её состояние, однако левая часть тела осталась парализованной. Певица объяснила, что причиной инсульта стал оторвавшийся тромб, который перекрыл вену, питающую мозг, что привело к отмиранию части мозговой ткани.

Длительная реабилитация позволила артистке постепенно восстановиться — весной 2025 года она уже начала ходить с тростью, а впоследствии смогла отказаться и от неё. Сейчас Ая мечтает вернуться на сцену и снова носить туфли на шпильках. В трудный период её поддерживали не только коллеги по группе, но и такие звёзды, как Лолита, Александр Розенбаум и Максим Аверин.

Артистка призвала всех сделать УЗИ глубоких вен для исключения тромбов, подчеркнув, что эта простая процедура может предотвратить трагедию.