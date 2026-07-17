Умерла оскороносная актриса Бренда Фрикер — «голубиная леди» из фильма «Один дома»

Ирландская актриса Бренда Фрикер умерла в 81 год. Об этом сообщил её агент Фил Белфилд, передаёт Daily Mail.

Фрикер стала первой ирландской актрисой, получившей «Оскар». В 1990 году она победила в номинации «Лучшая женская роль второго плана» за фильм «Моя левая нога».

Мировую известность актрисе также принесла роль «Голубиной леди» в фильме «Один дома 2» 1992 года. Её героиня была одинокой женщиной, жившей в Центральном парке, которая подружилась с Кевином Маккалистером.

По словам агента, Фрикер скончалась после периода плохого самочувствия. Белфилд заявил, что мир стал меньше после смерти актрисы, и назвал честью возможность знать, любить и работать с ней.

За год до смерти Фрикер дала редкое интервью. Тогда она рассказала, что после ухудшения здоровья оказалась прикована к постели в Дублине.

Ранее актриса Антуанетта Бауэр скончалась в 93 года в доме престарелых в Лос-Анджелесе, известная по ролям в «Звёздном пути», «Сумеречной зоне» и хорроре «Выпускной».