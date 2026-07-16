Умерла звезда «Звёздного пути» Антуанетта Бауэр, актрисе было 93 года

Актриса Антуанетта Бауэр ушла из жизни в возрасте 93 лет. Известность ей принесли роли в кино и телесериалах, включая культовый проект «Звёздный путь». Бауэр умерла 30 апреля в доме престарелых в Лос-Анджелесе, однако информация о случившемся появилась только недавно. О её уходе рассказала подруга Карлотта Глакин в разговоре с изданием Hollywood Reporter.

Антуанетта Бауэр родилась 30 сентября 1932 года в Германии. Её карьера получила развитие в британском и американском кинематографе. Наибольшую известность актриса приобрела в период с 1960-х по 1980-е годы, когда активно снималась в фильмах и телевизионных проектах. Среди её работ — участие в сериале «Сумеречная зона» и хорроре «Выпускной». Особое внимание зрителей привлекла её роль в «Звёздном пути». Во втором сезоне сериала, в эпизоде «Кошачья лапа», Бауэр сыграла Сильвию — одну из главных антагонисток серии.

Ранее стало известно о смерти публициста, мемуариста и священнослужителя Михаила Ардова. Ему было 88 лет. Ардов родился в 1937 году в Москве в семье, связанной с литературой. Он являлся автором более десяти книг, среди которых цикл воспоминаний об Ордынке, «Мелочи архи…, прото… и просто иерейской жизни» и «Записки для подземелья».