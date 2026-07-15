Легенда сборной Англии по футболу Стайлз умер из-за 140 тысяч ударов головой

Чемпион мира 1966 года в составе сборной Англии Нобби Стайлз умер от деменции, спровоцированной многолетней игрой головой. Такое заключение вынес коронерский суд Стокпорта, пишет Daily Mail.

На слушаниях было установлено, что за 17-летнюю карьеру в «Манчестер Юнайтед» и национальной команде футболист нанёс порядка 140 тысяч ударов по мячу головой. Нейропатолог Даниэль Дю Плесси заявил, что полностью убеждён в прямой связи между этими многократными ударами и развитием у игрока хронической травматической энцефалопатии. Именно это заболевание наряду с болезнью Альцгеймера привело к тяжёлому слабоумию. Стайлз скончался в доме престарелых 30 октября 2020 года в возрасте 78 лет.

Сын футболиста Джон рассказал суду, что его отец был очень скромным человеком, для которого семья всегда стояла на первом месте, а футбол оставался за порогом дома. По его оценке, спортсмен бил по мячу головой примерно 40 раз в день на тренировках. Кожаные снаряды того времени весили около 16 унций (453 грамма) и становились заметно тяжелее при намокании. Родственник привёл и современные данные, согласно которым удар по нынешнему мячу сопоставим с 80% силы боксёрского удара.

Первые тревожные сигналы в семье заметили, когда Стайлзу было от 50 до 60 лет: он начал всё забывать и повторяться. В 2010 году прогрессирующая болезнь заставила его продать завоёванные награды ради оплаты лечения.

Джон Стайлз возглавляет группу «Футбольные семьи за справедливость» и входит в число десятков бывших игроков и родственников, подавших в суд на футбольные ассоциации Англии и Уэльса. Они обвиняют организации в халатности и нарушении обязанностей по обеспечению безопасности. По мнению истцов, чиновники десятилетиями знали или должны были знать о рисках необратимых повреждений мозга. Представители Футбольной ассоциации в марте этого года возразили в Высоком суде, что научных данных, подтверждающих такую связь, до сих пор не установлено.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах на 39-м году жизни скончался футбольный арбитр Роб Диперинк. С 2017 года он обслуживал матчи элитного дивизиона чемпионата Нидерландов, а во время чемпионата Европы 2024 года в Германии четырежды исполнял обязанности видеоассистента рефери.