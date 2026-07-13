Футбольный арбитр Диперинк, которого отстранили от ЧМ-2026, найден мёртвым

Нидерландский футбольный арбитр Роб Диперинк умер в возрасте 38 лет. Об этом сообщает портал Tubantia. Причина смерти пока не раскрывается.

По информации издания, полиция проводит расследование в связи с гибелью человека на улице, где жил Диперинк, однако не подтверждает, что речь идет именно о нем.

Судья обслуживал матчи высшего дивизиона чемпионата Нидерландов с 2017 года. На чемпионате Европы 2024 года в Германии он четыре раза работал видеоассистентом рефери (VAR).

По данным Tubantia, Диперинк должен был войти в число арбитров чемпионата мира 2026 года. Однако после инцидента в одном из отелей Лондона, где его задержали по заявлению о сексуальных домогательствах к несовершеннолетнему, ФИФА исключила нидерландца из списка судей турнира. Позже британская полиция прекратила расследование, сославшись на недостаток доказательств.

А ранее на ЧМ критике подверглись арбитры, судившие встречу сборных Египта и Аргентины. Египтяне уступили аргентинцам в 1/8 финала, и сразу после финального свистка проигравшие футболисты заявили, что французский арбитр Летексье работал необъективно. Египетская федерация футбола направила официальную жалобу в ФИФА. Также наставник египетской сборной Хоссам Хассан лично обвинил в поражении организаторов чемпионата мира.