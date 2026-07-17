Актёр Хэл Уильямс из фильма «Экипаж» умер на 92-м году жизни

Американский актёр Хэл Уильямс, снимавшийся в фильме «Экипаж» и сериале «Сэнфорд и сын», скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщило издание TMZ со ссылкой на менеджера артиста Зну Портлок Хьюстон.

Уильямс ушёл из жизни утром 15 июля в собственном доме в городе Ранчо-Мираж (штат Калифорния). В последние годы жизни артист испытывал проблемы со здоровьем. Незадолго до кончины Уильямс вернулся из Огайо, где участвовал в мероприятии, посвящённом сериалу «Сэнфорд и сын». После поездки он рассказывал о сильной усталости.

Телевизионная карьера актёра началась в 1972 году. Настоящую популярность ему принесла роль полицейского Смитти Смита в комедийном сериале «Сэнфорд и сын». Позже артист появился в таких проектах, как «Уолтоны» и «227», где сыграл Харли Фостера и Лестера Дженкинса. В картине Роберта Земекиса «Экипаж» он исполнил роль отца главного героя.