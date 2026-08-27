Скончался актёр фильмов «Казус Кукоцкого» и «Хрусталёв, машину!» Юрий Цурило

Юрий Алексеевич получил широкую известность в 1998 году после выхода на экраны фильма Алексея Германа «Хрусталёв, машину!», съёмки которого продолжались семь лет. Также актёр известен по фильмам и сериалам «Казус Кукоцкого», «Дурак», «В августе 44-го» и другим. Всего в фильмографии артиста — более 140 лент.

Ранее на 98-м году жизни скончалась Яёи Кусама, признанная одной из самых влиятельных современных художниц. Японская художница с мировым именем скончалась в больнице в Токио от полиорганной недостаточности. Ещё в 1960-х годах, после переезда в Нью-Йорк, она стала заметной фигурой авангарда, принимая участие в эпатажных хэппенингах против войны во Вьетнаме и в акции Narcissus Garden. В тот период она творила наравне с Энди Уорхолом и Класом Ольденбургом, стоя у истоков поп-арта и минимализма, однако её собственный стиль всегда оставался абсолютно неповторимым.