Николай Губенко — 85 лет со дня рождения: сирота войны, звезда «Они сражались за Родину» и последний министр культуры СССР

17 августа 2026 года исполняется 85 лет со дня рождения Николая Губенко — актёра, режиссёра, сценариста, народного артиста РСФСР и последнего министра культуры СССР. Его собственная биография могла бы стать сюжетом фильма: он родился во время войны, потерял обоих родителей, вырос в детском доме, поступил во ВГИК, стал одним из ярких артистов Таганки, снимался у Сергея Бондарчука и сам превратил воспоминания о сиротском детстве в пронзительных «Подранков». Губенко умер 16 августа 2020 года — всего за день до своего 79-летия.

Николай Губенко: биография и детство во время войны

Николай Николаевич Губенко родился 17 августа 1941 года в Одессе — война шла меньше двух месяцев. По воспоминаниям и биографическим материалам, мать рожала его в одесских катакомбах, где люди укрывались от бомбёжек. Отец будущего артиста ушёл на фронт и погиб в 1942 году. В том же году погибла и мать: её казнили оккупанты после отказа сотрудничать с ними.

Так Николай Губенко ещё ребёнком стал сиротой. После войны он воспитывался в одесском интернате для детей погибших военнослужащих. Именно этот опыт — жизнь детей, у которых война отняла семью и нормальное детство, — много лет спустя станет одним из главных источников его режиссёрского кино.

При этом путь Губенко первоначально вовсе не выглядел как неизбежная дорога к большому экрану. В интернате он серьёзно занимался английским языком, играл в оркестре, танцевал, участвовал в театральной самодеятельности. После выпуска оказался в Одесском театре юного зрителя, а в 1960 году отправился в Москву поступать во ВГИК.

ВГИК, Сергей Герасимов и начало карьеры Николая Губенко

Во ВГИКе Губенко попал в мастерскую Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Актёрский факультет он окончил в 1964 году, а впоследствии вернулся во ВГИК уже за режиссёрским образованием и получил второй диплом в 1970-м. Параллельно в молодости он успел заниматься и в цирковом училище, осваивая акробатику и жонглирование.

Одной из первых крупных работ Губенко в кино стала картина Марлена Хуциева «Застава Ильича», позже вышедшая под названием «Мне двадцать лет». Молодой артист оказался внутри одного из главных фильмов эпохи оттепели ещё до окончания института.

После ВГИКа его пригласил Юрий Любимов — Губенко пришёл в только что созданный Театр на Таганке. Там он играл в «Добром человеке из Сезуана», «Герое нашего времени», «Десяти днях, которые потрясли мир», «Борисе Годунове» и других постановках. Его партнёрами по сцене были артисты, с которыми сегодня ассоциируется легендарная история Таганки, в том числе Владимир Высоцкий.

Кого Николай Губенко сыграл в фильме «Они сражались за Родину»

Одна из самых известных актёрских работ Николая Губенко — военная драма Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину», вышедшая в 1975 году по роману Михаила Шолохова.

Николай Губенко сыграл в «Они сражались за Родину» лейтенанта Голощекова.

В знаменитой картине вместе с ним снимались Василий Шукшин, Вячеслав Тихонов, Сергей Бондарчук, Георгий Бурков и другие звёзды советского кино. Для самого Губенко тема войны была не отвлечённой историей: война определила буквально первые годы его собственной жизни.

В фильмографии актёра были и другие заметные картины — «Дворянское гнездо», «Директор», «Пароль не нужен», «Прошу слова». При этом постепенно Губенко всё больше интересовала не актёрская, а режиссёрская работа.

«Подранки»: фильм Николая Губенко о собственном детстве

Главным произведением Губенко-режиссёра часто называют драму «Подранки», снятую в 1976 году.

Это один из самых личных его фильмов. В основе истории — воспоминания самого режиссёра о послевоенном детстве и жизни в интернате. Герой картины возвращается мыслями к судьбе детей, которых война оставила без родителей, дома и привычной жизни.

В 1977 году «Подранки» вошли в конкурс Каннского кинофестиваля и претендовали на «Золотую пальмовую ветвь».

Губенко вообще снял всего шесть полнометражных фильмов, но среди них оказалось сразу несколько картин, оставшихся в истории советского кино:

Николай Губенко в роли Николая Егорова в фильме «Пришёл солдат с фронта», 1971 год © Кино-Театр.Ру

«Пришёл солдат с фронта»;

«Если хочешь быть счастливым»;

«Подранки»;

«Из жизни отдыхающих»;

«И жизнь, и слёзы, и любовь»;

«Запретная зона».

И война, и одиночество, и возвращение человека к нормальной жизни постоянно возникали в его режиссёрских работах — неудивительно для человека с такой биографией.

Николай Губенко и Театр на Таганке

С Таганкой оказалась связана практически вся театральная жизнь Губенко. В конце 1980-х он возглавил Театр на Таганке и участвовал в восстановлении спектаклей Юрия Любимова, а также выступал за возвращение режиссёру советского гражданства.

В начале 1990-х театр пережил тяжёлый раскол. Часть артистов отделилась и создала «Содружество актёров Таганки», которое возглавил Николай Губенко. С этим театром он оставался связан до конца жизни.

На его сцене Губенко ставил в том числе спектакли «ВВС (Высоцкий Владимир Семёнович)», «Афган», «Очень простая история», «Белые столбы».

Почему Николая Губенко называют последним министром культуры СССР

В 1989 году Николай Губенко возглавил Министерство культуры СССР. Он занимал должность до 1991 года и вошёл в историю как последний министр культуры Советского Союза. После него в прежнем виде это министерство уже не существовало: вскоре прекратил существование и сам СССР.

После распада Советского Союза Губенко продолжил политическую деятельность. В 1995–2003 годах он был депутатом Государственной думы, занимался вопросами культуры. Позднее неоднократно избирался в Московскую городскую думу, а с 2009 года и до смерти занимал должность её заместителя председателя.

При этом политика не вытеснила из его жизни театр: Губенко продолжал руководить «Содружеством актёров Таганки».

Жена Николая Губенко — актриса Жанна Болотова

Личная жизнь Николая Губенко на протяжении десятилетий была связана с одной из самых красивых актрис советского кино — Жанной Болотовой.

Они познакомились ещё во ВГИКе, где учились на одном курсе. Их отношения складывались не сразу: Болотова успела выйти замуж за художника Николая Двигубского, однако этот брак оказался недолгим. Позже она вновь сблизилась с Губенко. Вместе они прожили десятилетия.

Болотова снималась и в режиссёрских работах мужа — в том числе в картинах «Если хочешь быть счастливым», «Из жизни отдыхающих» и «И жизнь, и слёзы, и любовь».

Детей у Николая Губенко и Жанны Болотовой не было.

Когда умер Николай Губенко

Николай Губенко умер в Москве 16 августа 2020 года, не дожив всего одного дня до своего 79-летия. О его смерти тогда сообщил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников. В первоначальных официальных сообщениях точная причина смерти не называлась.

Прощание прошло в театре «Содружество актёров Таганки». Николая Губенко похоронили на Кунцевском кладбище в Москве.

Церемония прощания с Николаем Губенко в театре «Содружество актеров Таганки». Справа - венок от президента России Владимира Путина. Фото © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Получилось почти символически: человек, родившийся 17 августа в первые месяцы Великой Отечественной войны и всю жизнь возвращавшийся к теме памяти, ушёл 16 августа — накануне собственного дня рождения.

85 лет со дня рождения Николая Губенко

17 августа 2026 года Николаю Губенко исполнилось бы 85 лет. К юбилею его фильмы вновь возвращаются в телеэфир: «Мосфильм. Золотая коллекция» подготовил марафон из картин «Пришёл солдат с фронта», «Подранки», «И жизнь, и слёзы, и любовь» и «Из жизни отдыхающих».

Губенко оставил после себя необычное наследие. Для одних он прежде всего лейтенант Голощеков из «Они сражались за Родину». Для других — режиссёр «Подранков». Для театральной Москвы — человек Таганки. Для истории позднего СССР — последний министр культуры огромной страны.

Но все эти биографии в его случае трудно разделить. Сирота войны снимал кино о людях, переживших войну. Актёр стал режиссёром. Режиссёр — министром. А министр снова и снова возвращался в театр.

Коротко о Николае Губенко

Когда родился Николай Губенко?

17 августа 1941 года в Одессе. В 2026 году исполнилось 85 лет со дня его рождения.

Кого Николай Губенко играл в «Они сражались за Родину»?

Лейтенанта Голощекова в фильме Сергея Бондарчука 1975 года.

Какие фильмы снял Николай Губенко?

Среди его режиссёрских работ — «Пришёл солдат с фронта», «Если хочешь быть счастливым», «Подранки», «Из жизни отдыхающих», «И жизнь, и слёзы, и любовь» и «Запретная зона».

Кто жена Николая Губенко?

Народная артистка РСФСР Жанна Болотова, с которой он познакомился во время учёбы во ВГИКе.

Были ли дети у Николая Губенко?

Нет, у Николая Губенко и Жанны Болотовой детей не было.

Почему Губенко называют последним министром культуры СССР?

Он возглавлял Министерство культуры СССР в 1989–1991 годах и оказался последним человеком, занимавшим этот пост перед распадом Советского Союза.