Не две, а три роли: как Евгений Леонов сыграл Доцента и Трошкина в «Джентльменах удачи»

2 сентября 2026 года исполняется 100 лет со дня рождения Евгения Леонова — одного из самых узнаваемых актёров советского кино. Среди десятков его работ особое место занимают «Джентльмены удачи». В знаменитой комедии Леонов сыграл сразу двух внешне одинаковых, но совершенно разных людей: добродушного заведующего детским садом Евгения Трошкина и опасного рецидивиста Александра Белого по кличке Доцент. Но актёрская задача была ещё сложнее: большую часть фильма Леонов фактически изображает третьего героя — Трошкина, который сам пытается сыграть Доцента.

Кого Евгений Леонов сыграл в «Джентльменах удачи»

Сюжет фильма строится на случайном сходстве двух совершенно разных людей. Евгений Иванович Трошкин — мягкий, доброжелательный заведующий детским садом. Его двойник Александр Александрович Белый, или Доцент, — вор-рецидивист, укравший шлем Александра Македонского.

Правоохранители обнаруживают необыкновенное сходство Трошкина с преступником и просят воспитателя выдать себя за Доцента перед его сообщниками. Так мирный заведующий детсадом попадает в уголовную среду и пытается выяснить, где спрятана украденная реликвия. Обоих персонажей сыграл Евгений Леонов.

Причём внешность актёра практически не меняется. Именно поэтому разница между персонажами особенно хорошо показывает мастерство Леонова: зритель определяет, кто перед ним, прежде всего по взгляду, речи, походке, мимике и пластике.

Почему можно сказать, что Леонов сыграл даже три роли

Евгений Леонов в образе Доцента в фильме «Джентльмены удачи». Для роли уголовника актёр изучал поведение и речь заключённых и даже посещал Бутырскую тюрьму. Фото © кадр из фильма «Джентельмены удачи», режиссёр Александр Серый, сценаристы Георгий Данелия, Виктория Токарева

Формально у Евгения Леонова в картине две роли — Трошкин и Доцент. Но большую часть экранного времени актёру приходится решать гораздо более сложную задачу.

Есть настоящий Трошкин.

Есть настоящий Доцент.

А есть Трошкин в образе Доцента.

И эти три состояния Леонов играет по-разному. Настоящий Доцент не сомневается в себе. Он опасен, холоден и привык, что окружающие его боятся. Трошкин, наоборот, естественно мягок и открыт. А когда заведующий детсадом пытается превратиться в уголовника, в его поведении постоянно чувствуется усилие: он повышает голос, пытается говорить на жаргоне, изображает жестокость — но периодически из-под маски Доцента снова проступает воспитатель.

Именно на столкновении этих характеров построена значительная часть комедии. Даже оказавшись среди преступников, Трошкин то и дело начинает обращаться с ними почти так же, как со своими воспитанниками.

В результате Леонову требовалось сыграть не просто противоположных персонажей, а человека, который сам плохо играет другого человека. Поэтому в некоторых сценах актёр одновременно показывает и грозного «Доцента», которого должны видеть Хмырь и Косой, и растерянного Трошкина, которого видит зритель.

Чем отличаются Доцент и Трошкин

Кадр из фильма «Джентльмены удачи»: Евгений Леонов в роли Трошкина. По сюжету заведующему детским садом приходится изображать своего двойника — рецидивиста Доцента. Фото © кадр из фильма «Джентельмены удачи», режиссёр Александр Серый, сценаристы Георгий Данелия, Виктория Токарева

Для разделения персонажей Леонову не понадобилось радикально менять внешность. Основные различия появились за счёт актёрской техники.

У Трошкина мягкая мимика, открытое выражение лица, спокойная интонация. Его движения естественны и немного округлы. Даже когда он сердится, в нём почти невозможно увидеть настоящую угрозу.

Доцент словно собран из противоположных деталей. Взгляд становится тяжёлым, движения — более резкими и угловатыми, лицо — неподвижнее. Мягкость, которая обычно ассоциировалась у зрителей с Леоновым, практически исчезает. Это особенно заметно в коротких эпизодах с настоящим Александром Белым: там нет комической неуверенности Трошкина — перед зрителем действительно другой человек.

Как Леонов готовился к роли Доцента

Для Евгения Леонова роль настоящего уголовника была необычной. До «Джентльменов удачи» зрители привыкли видеть его прежде всего в образах обаятельных, смешных или трогательных людей.

Поэтому к криминальной части роли актёр готовился отдельно. Леонов наблюдал за настоящими заключёнными, изучая их речь, поведение и манеры. Он посещал Бутырскую тюрьму, а режиссёру Александру Серому помогал и собственный опыт знакомства с тюремной средой.

При этом тюремная речь фильма появилась не только благодаря наблюдениям Леонова. Часть настоящего жаргона создатели картины заменили более безобидными и зачастую вымышленными выражениями — отсюда появились знаменитые «редиска», «сосиска» и другие словечки.

Трошкин первоначально вообще не должен был быть заведующим детсадом

Евгений Леонов в роли добродушного заведующего детским садом Евгения Трошкина в «Джентльменах удачи». Именно контраст между мягким Трошкиным и жёстким Доцентом стал одной из главных актёрских находок фильма. Фото © кадр из фильма «Джентельмены удачи», режиссёр Александр Серый, сценаристы Георгий Данелия, Виктория Токарева

Знакомого всем героя могло не существовать в его нынешнем виде. Сценарий Георгия Данелии и Виктории Токаревой несколько раз менялся. В ранних вариантах история выглядела иначе, а затем авторы пришли к образу заведующего детским садом — человека из мира, максимально далёкого от уголовной среды.

Именно это решение сделало контраст особенно сильным. Трошкин привык убеждать, воспитывать и договариваться. Доцент — запугивать и подчинять. Но постепенно оказывается, что педагогические методы работают даже с людьми, которых привыкли считать неисправимыми преступниками.

Почему роль Доцента оказалась необычной для самого Леонова

К моменту съёмок «Джентльменов удачи» Евгений Леонов уже был известным артистом. Его всесоюзная популярность резко выросла после «Полосатого рейса», а затем последовали другие заметные картины.

Однако образ настоящего Доцента позволил показать сторону Леонова, которую публика видела значительно реже. Тёплое, узнаваемое лицо актёра внезапно становится пугающим. И именно знакомая внешность усиливает эффект: зритель прекрасно понимает, что перед ним тот же человек, который несколько минут назад выглядел совершенно безобидным.

Поэтому «Джентльмены удачи» работают не только как комедия положений. Фильм фактически превращается в демонстрацию актёрского диапазона Леонова: один артист с практически одинаковой внешностью заставляет зрителя мгновенно различать двух людей.

Сколько лет было Евгению Леонову в «Джентльменах удачи»

Евгений Леонов родился 2 сентября 1926 года. «Джентльмены удачи» снимались в начале 1970-х, а фильм вышел в 1971 году. Во время работы над картиной актёру было около 44–45 лет.

Возраст настоящего Доцента практически совпадал с возрастом самого артиста: Александр Белый в истории — человек примерно того же поколения.

Кто снял «Джентльменов удачи»

Ещё одна распространённая путаница связана с режиссурой картины. «Джентльменов удачи» иногда приписывают Георгию Данелии, однако режиссёром фильма был Александр Серый.

Данелия вместе с Викторией Токаревой написал сценарий и активно участвовал в создании картины. На главную роль Леонова пригласили без проб — создатели хорошо знали его актёрские возможности.

Почему Доцент и Трошкин стали одной из лучших ролей Леонова

Главный парадокс «Джентльменов удачи» заключается в том, что самая знаменитая «бандитская» роль Евгения Леонова одновременно остаётся одной из самых добрых.

Зрителю запомнились угрозы, уголовный жаргон и суровый взгляд Доцента. Но большую часть фильма за этой маской находится Трошкин — человек, который даже преступников постепенно начинает воспринимать не как потерянных людей, а как тех, кого ещё можно изменить.

И поэтому, когда на экране наконец появляется настоящий Доцент, разница особенно заметна. У него то же лицо, тот же голос и почти та же одежда — но зрителю уже не требуется объяснять, кто перед ним.