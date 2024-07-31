6 наших актёров, которым пришлось ждать славу всю жизнь, но оно того стоило Эти знаменитости долгое время оставались в тени, но, несмотря на преграды, нашли путь к сердцам зрителей. Life.ru делится реальными доказательствами, что успех может прийти в любой момент жизни! 31 июля, 15:30 Российские актёры, кто прославился только после 35 лет. Обложка © "Полосатый рейс" (1961), режиссёр Владимир Фетин, сценарист Алексей Каплер, Виктор Конецкий, "Золотой телёнок" (1968), режиссёр Михаил Швейцер, сценаристы Михаил Швейцер, Илья Ильф, Евгений Петров / Kinopoisk, © ТАСС / Вадим Тараканов

Когда вспоминаешь детство, часто в памяти всплывают лица тех самых актёров, чьи фильмы мы пересматривали с удовольствием. Кажется, что актёры в них были популярны всегда, но на самом деле их путь к славе был долгим и непростым. Сегодня мы расскажем о шести российских артистах, которые нашли свою звезду на небосводе только во взрослом возрасте. Эти истории доказывают, что иногда нужно просто дождаться своего часа.

1. Евгений Леонов — путь от буфетчика до короля экрана

Евгений Леонов: актёр, которого признали в 35 лет. Фото © "Полосатый рейс" (1961), режиссёр Владимир Фетин, сценарист Алексей Каплер, Виктор Конецкий / Kinopoisk

Евгений Леонов начал свою карьеру на театральных подмостках, но на экране долго оставался в тени. Всё изменилось, когда он сыграл добродушного буфетчика в фильме "Полосатый рейс". Этот образ сделал Леонова узнаваемым на весь Советский Союз, и после у него началась череда незабываемых ролей. Король из "Обыкновенного чуда" и добрый Уэф из "Кин-дза-дза" — лишь некоторые из них. Настоящая слава пришла к Леонову в возрасте 35 лет, и его обаяние завоевало сердца советских зрителей на долгие годы.

2. Владимир Толоконников — Шариков, который покорил всех

Владимир Толоконников: слава в 45 лет. Фото © "Собачье сердце" (ТВ, 1988), режиссёр Владимир Бортко, сценаристы Наталия Бортко, Михаил Булгаков / Kinopoisk

Владимир Толоконников стал известен всей стране в возрасте 45 лет, когда сыграл Полиграфа Шарикова в экранизации "Собачьего сердца". До этого его имя не значилось даже в титрах фильмов. Роль в фильме по повести Булгакова стала для него визитной карточкой, и, хотя Владимиру это не всегда нравилось, зрители СССР полюбили Толоконникова за его харизму и талант. После "Собачьего сердца" его карьера наконец-то пошла в гору.

3. Сергей Юрский — от юриста до любимого Остапа Бендера

Сергей Юрский: успех пришёл в 33 года. Фото © "Золотой телёнок" (1968), режиссёр Михаил Швейцер, сценаристы Михаил Швейцер, Илья Ильф, Евгений Петров / Kinopoisk

Сергей Юрский мог стать юристом, но судьба распорядилась иначе. После того как он сменил юрфак на театральный институт, начался его долгий путь к известности. Роли в театре стали его первым успехом, но по-настоящему Юрского узнали только после выхода фильма "Золотой телёнок", где он воплотил Остапа Бендера. Этот момент славы настал в его 33 года, и с тех пор Юрский стал одним из самых любимых актёров СССР.

4. Алексей Петренко — царская роль, которая изменила всё

Алексей Петренко: известность после 38 лет. Фото © "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" (1976), режиссёр Александр Митта, сценаристы Юлий Дунский, Валерий Фрид и др. / Kinopoisk

Алексей Петренко родом с Украины, он долгое время работал в театрах Запорожья и Донецка, а потом перебрался в Москву. Его первая значимая кинороль — Пётр I в фильме "Сказ про то, как царь Пётр арапа женил" — принесла ему всесоюзную славу. Этот фильм и последовавшие за ним роли в "Жестоком романсе" и "Узнике замка Иф" сделали Петренко любимцем советской публики, хотя к этому моменту ему было уже 38 лет.

5. Валентин Гафт — путь к славе через театр

Валентин Гафт: звезда кино после 40. Фото © "Гараж" (1979), режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / Kinopoisk

Валентин Гафт был театральным актёром и долгое время оставался в тени кинематографа. Его путь к популярности в СССР начался с роли председателя гаражного кооператива в фильме "Гараж". Эта картина стала настоящим хитом, и Гафт наконец-то обрёл славу, о которой мечтал. Ему было 40 лет, когда советские зрители увидели Валентина в этом фильме, и с тех пор он стал популярным актёром.

6. Фёдор Добронравов — поздний старт и большой успех

Фёдор Добронравов: популярность в 47 лет. Фото © Kinopoisk

Фёдор Добронравов начинал как театральный актёр, но к 47 годам он стал настоящей звездой благодаря телевизионным проектам. Его путь к известности был тернист: от мелких ролей до всенародной любви. Но настоящее признание пришло с выходом юмористической программы "6 кадров" и сериала "Сваты". Добронравов доказал, что никогда не поздно стать популярным.

Истории этих актёров вдохновляют и показывают, что настоящий успех может прийти в любом возрасте. Главное — верить в себя и не сдаваться, как это сделали наши герои. Они дождались своего звёздного часа и стали легендами отечественного кино.

Авторы Сергей Трофимов