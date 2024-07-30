Потеряли славу и крышу над головой: 5 звёзд, ночующих на улице

Жизнь — непредсказуемая штука. Сегодня человек может быть на "троне", а завтра просить милостыню. Чтобы не оказаться "на дне", важно всегда помнить, что вселенная не терпит слабаков и лентяев. И если она дала шанс однажды, то его надо хватать и держать изо всех сил. В мире шоу-бизнеса всё обстоит ещё сложнее, ведь звёзды падают так же быстро, как и загораются. Чтобы удержать славу, важно постоянно напоминать о себе, иначе в один момент можно стать забытым и никому не нужным. Life.ru расскажет о пяти звёздах, которые потеряли не только славу, но и крышу над головой.

Оскар бомжует на Брайтон-Бич

У певца Оскара наблюдается мания преследования, поэтому он не восстанавливает документы и бомжует в США. Фото © Telegram / MASH

Российский певец Оскар был очень популярен в 90-х и 00-х, тогда его песни гремели на всю страну, а эпатажный внешний вид привлекал внимание публики. В 2001 году Оскар переехал в США, после чего его жизнь пошла под откос. У звезды начались финансовые трудности, ведь заработанные в России деньги он слишком быстро тратил, а жизнь в Америке оказалась ему не по карману. Возвращаться Оскар не захотел и предпочёл остаться на Западе, пусть и с пустым карманом. Очевидно, с большинством проблем певец столкнулся не из-за трудностей с деньгами, а из-за психологических травм. Поведение селебрити вызывает много вопросов. У него наблюдается мания преследования, именно из-за неё Оскар не хочет восстанавливать свои документы и предпочитает бомжевать на Брайтон-Бич.

Лони Уиллисон осталась без денег и зубов

Бывшая фитнес-модель Лони Уиллисон потеряла красоту, деньги и верхние зубы из-за неудачного брака. Фото © Getty Images / Jonathan Leibson / FilmMagic, Rachpoot / Bauer-Griffin/ GC Images

Лони Уиллисон была фитнес-моделью. Внешности девушки можно было только позавидовать. У её ног было множество мужчин и контрактов с известными брендами, но гламурная жизнь продлилась недолго, и в один момент модель потеряла всё. Причиной тому стали странные панические атаки из-за неудачного брака, которые сильно сказывались на психологическом состоянии девушки. Неадекватное поведение мешало в работе, и вскоре про Уиллисон все забыли. В её жизнь вошли также различные запрещённые препараты, на которые Лони тратила последние деньги. Сейчас она обитает на улицах Лос-Анджелеса и периодически ищет еду в мусорных баках. На фото СМИ видно, что Уиллисон даже лишилась верхних зубов, а её красоты и след простыл.

Сергей Бехтерев заложил квартиру

Заложил квартиру: Сергей Бехтерев остался без жилья из-за своей доброты. Фото © kino-teatr.ru / Игорь Р.

Сергей Бехтерев в своё время стал достаточно узнаваемым актёром. Он снялся в фильме "Интердевочка" и сериале "Улицы разбитых фонарей". Коллеги отмечали, что Сергей был очень человечным и никогда не отказывал в помощи. Правда, его доброта вышла ему боком. Бехтерев заложил собственную квартиру, чтобы отдать долг за малознакомого человека. Актёр хотел чуть позже выкупить её, но этого сделать не получилось. В итоге он остался без крыши над головой. Однако Сергея поддержало руководство театра, выделив служебную квартиру. Справиться с проблемами Бехтереву помогал алкоголь и случайные люди, периодически грабившие его новое жильё. Служебную квартиру пришлось покинуть, и тогда актёр был вынужден ночевать на вокзалах и в подъездах. Дожил актёр лишь до 2008 года.

Настасья Урбано выкарабкалась из нищеты

Настасья Урбано возвращается в модельный бизнес после того, как лишилась всего. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Nastasia Urbano

Этой даме повезло чуть больше, чем её коллегам, ведь она победила нищету. В расцвете своей карьеры модель Настасья Урбано зарабатывала миллионы долларов и сотрудничала с лучшими мировыми брендами, но после появления детей карьеру пришлось отложить. Муж Настасьи оказался не лучшей парой, ведь он не хотел работать, а только тратил накопления жены, пока не закончились все деньги, после чего он ушёл. Она была вынуждена ночевать в круглосуточных отделениях банков и разных других местах, ведь платить за жильё было нечем. К счастью, ей помогли знакомые из старой жизни, которые не только сняли девушке квартиру, но и организовали сбор средств. Так Настасья смогла вновь подняться "со дна". Сейчас она даже решила вернуться в моделинг и заключила контракт с испанским агентством.

Валерий Магдьяш вовремя взял себя в руки

Валерий Магдьяш некоторое время ночевал на вокзалах, но смог найти выход и не стал бомжом. Кадр из фильма "Наша Russia. Яйца судьбы", режиссёр Глеб Орлов, сценарист Семён Слепаков и др. / Kinopoisk, Wikipedia

Валерию Магдьяшу судьба сначала подарила "билет в жизнь", а потом с насмешкой его забрала. Заработать большие деньги актёр смог благодаря роли гастарбайтера Джамшута в популярном шоу "Наша Раша". По тем временам он зарабатывал хорошие суммы и смог накопить на квартиру в Москве. Но по дороге в банк его ограбили и забрали все сбережения. Валерий остался ни с чем. Ему приходилось ночевать на вокзале. Если бы Магдьяш вовремя не взял себя в руки, он запросто мог спиться, но, к счастью, актёр быстро опомнился и начал действовать. Сейчас он живёт в Минеральных Водах и даже работает преподавателем актёрского мастерства.