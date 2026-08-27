Лунный календарь стрижек на сентябрь 2026: Когда менять образ, а когда отложить даже маникюр Оглавление Как Луна влияет на волосы, ногти и здоровье Фазы Луны в сентябре 2026 года Лунный календарь стрижек и здоровья на каждый день сентября 2026 FAQ: Life.ru отвечает на самые часто задаваемые вопросы Как отрастить волосы быстрее, не испортить окрашивание и выбрать день для маникюра? Life.ru составил полный лунный календарь красоты и здоровья на сентябрь 2026 года, чтобы вы заранее нашли лучшие даты для салона и знали, когда отложить эксперименты. 27 августа, 14:00 3781 3781 Лунный календарь стрижек и красоты на сентябрь 2026: дни для эпиляции, бровей, ресниц и других косметологических процедур. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Хотите, чтобы новая стрижка освежила образ, цвет волос не потускнел после нескольких походов в душ, а маникюр пережил первые осенние недели без сколов? Или пытаетесь заранее распределить визиты к косметологу, стоматологу и другим специалистам? Life.ru подготовил подробный лунный календарь стрижек и здоровья на сентябрь 2026 года — удобную шпаргалку, которая собрала все важные даты в одном месте.

Сентябрь начнётся на убывающей Луне сразу после мощного августовского затмения. О том, почему Осетровая Луна 28 августа может стать поворотной точкой, Life.ru рассказывал ранее. Теперь разберёмся, какие дни первого осеннего месяца лунная традиция считает удачными для перемен, а когда советует не торопиться.

Как Луна влияет на волосы, ногти и здоровье

Лунный календарь красоты на сентябрь 2026: как лунный календарь влияет на уход за собой и здоровье? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В астрологии одна и та же процедура может получать разные рекомендации в зависимости от фазы и знака зодиака, в котором находится Луна. Растущий период связывают со всем, что хочется укрепить и приумножить, к примеру, с быстрым ростом волос, питательным уходом, восстановлением ногтей и насыщенным окрашиванием. Убывающую Луну, наоборот, считают временем очищения и избавления от лишнего, поэтому на неё традиционно планируют эпиляцию, чистку кожи и стрижки, которые должны дольше сохранять форму.

Новолуние и полнолуние вместе с сутками до и после них называют днями биологической «паузы». В это время сторонники лунного календаря стараются не менять образ радикально и не назначать необязательные травматичные процедуры. А знак зодиака используют как дополнительную подсказку. Земные знаки зодиака — Телец, Дева и Козерог — считаются особенно удачными для волос и ногтей, тогда как знаки зодиака Овен, Водолей и Рыбы чаще требуют осторожности.

Фазы Луны в сентябре 2026 года

Лунные фазы в сентябре 2026: новолуние 11 сентября, растущая Луна 12–25 сентября, полнолуние 26 сентября, убывающая Луна 1–10 и 27–30 сентября. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Чтобы вам было проще ориентироваться, Life.ru собрал основные фазы Луны в сентябре 2026 года в одну таблицу. Время указано по Москве. В других часовых поясах момент перехода может отличаться, поэтому на границе двух фаз возможен сдвиг на соседнюю дату. Итак, новолуние в этом сентябре выпадает на 11-е число, растущая Луна на 12–25 сентября, полнолуние на 26 сентября, а убывающая Луна на 1–10 и 27–30 сентября. Так как же выбрать дату для процедур и ухода за собой? Давайте разбираться!

Лунный календарь стрижек и здоровья на каждый день сентября 2026







Life.ru составил подробную шпаргалку на каждый день сентября 2026 года. В ней сразу видно, когда можно обновлять стрижку и цвет, когда лучше записаться на маникюр или эпиляцию, а когда ограничиться привычным домашним уходом. Для вашего удобства мы разделили месяц на три декады. Чтобы просмотреть весь календарь на первый месяц осени — листайте картинки с помощью стрелочек по бокам.

Итак, благоприятные дни для стрижки в сентябре 2026 — это 13, 17–21 сентября. Тем, кому важнее надолго сохранить форму, стоит присмотреться к 1–3, 8–9 и 29–30 сентября. Сложное окрашивание лучше планировать на 13, 19–21 сентября, а экспериментальные оттенки на 22–23-е, если вы уверены в мастере и готовы к заметной перемене.

Лунный календарь на сентябрь 2026. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) А вы верите, что фазы Луны действительно влияют на наши красоту, здоровье и удачу? 0 Конечно, верю! Нет, это глупости Когда выгодно, тогда и верю

А вот для маникюра и педикюра самыми удачными датами по лунному календарю на сентябрь 2026 станут 1–3, 8–9, 13, 18–23 и 29–30 числа. Для эпиляции подходят 1–9 и 28–30 сентября. Ламинирование, наращивание ресниц и восстанавливающий уход лучше планировать на 13, 17–23 сентября. Кстати, вы знали что с 12 августа начался коридор затмений? Чтобы не допустить ошибок в этот непростой период, читайте о семи запретах, которые могут изрядно подпортить вам жизнь.

Лунный календарь операций на сентябрь 2026 советует планировать несрочные вмешательства на убывающую Луну, то есть на 1–9 или 28–30 сентября. Для имплантации и протезирования символически выбирают растущий период с 13 по 24 сентября, исключая дни рядом с полнолунием. Однако стоит помнить — если ситуация требует неотложного вмешательсва специалистов, то ждать походящей даты не следует!

FAQ: Life.ru отвечает на самые часто задаваемые вопросы

Неблагоприятные дни сентября 2026: что это значит на практике и как по луннму календарю выбрать правильный день? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Можно ли стричься и краситься в один день по лунному календарю? Да. В сентябре 2026 года для совмещённого визита особенно подойдут 13, 19, 20 и 21 сентября. Эти даты приходятся на растущую Луну и считаются удачными для обновления длины и цвета. Реальный результат зависит от состояния волос и квалификации мастера.

Что будет, если сделать маникюр или операцию в неблагоприятный день? «Неблагоприятный» лунный день не означает, что покрытие обязательно сколется или операция пройдёт хуже. Научных доказательств такого влияния нет. Для маникюра важны материалы и техника, а для операции — медицинские показания, подготовка и квалификация команды.

Правда ли, что в полнолуние нельзя делать операции? Нет, медицинского запрета на операции в полнолуние не существует. Исследования не выявили статистически значимой связи между фазой Луны и хирургическими осложнениями. Дату вмешательства определяют врач, клиническая ситуация и готовность пациента.

Можно ли ориентироваться на лунный календарь при экстренной операции? Нет. При экстренных показаниях операция и лечение не откладываются ни из-за новолуния, ни из-за полнолуния, ни из-за любой другой даты. Промедление может быть опасно, поэтому нужно следовать решениям медицинской команды.

Как часто нужно сверяться с лунным календарём в течение месяца? Достаточно проверить календарь при записи на необязательную бьюти-процедуру и повторно посмотреть дату, если визит перенесли. Для лечения главным ориентиром всегда остаются рекомендации врача, а не положение Луны.

А вы сверяетесь с фазами Луны перед походом в салон? Замечали, что результат процедуры зависит от дня, или записываетесь исключительно на свободное время? А перед началом сентября нас ждёт главное лунное событие конца лета. Уже 28 августа Осетровая Луна совпадёт с лунным затмением. Life.ru рассказал, во сколько оно начнётся, где его можно будет увидеть и какие запреты связывают с этой датой.

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Авторы Софья Кузнецова