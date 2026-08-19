Почему в коридор затмений с 12 по 28 августа «душа кричит», а мы мучимся от нескончаемых кошмаров

Сейчас мы на самой середине кармического коридора затмений — так в астрологии называют период между солнечным и лунными затмениями, идущими подряд. Открывшийся 12 августа с полным солнечным затмением коридор закроется только 28 августа с частичным лунным затмением. И не зря говорят, что в этот период многое в жизни людей меняется. На сны коридор затмений тоже влияет. Замечали, что ночь больше не приносить отдыха, а порой превращается в эмоциональные качели, с которых нельзя слезть? Или что теперь в сновидениях вдруг приходится снова выяснять отношения с человеком, которого давно вычеркнули из жизни, спасаться от катастрофы или разговаривать с умершим родственником? А после пробуждения остаётся тяжёлое чувство: это был обычный кошмар или зловещий знак?

Ещё тревожнее становится, когда сны повторяются, кажутся почти реальными и не выходят из головы весь день. Астролог Юлия Бабаева предлагает не воспринимать такие сюжеты кошмаров как буквальное предсказание беды. А говорит, что кармический коридор затмений вытаскивает на поверхность переживания, которые человек старательно прятал даже от себя.

Почему внутренний «подвал» открывается ночью

Почему внутренний «подвал» открывается ночью. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Бабаева подчёркивает: «Действительно, в коридор затмений многим снятся кошмары». Но почему? По словам астролога, в этот период энергия становится максимально сконцентрированной, поэтому спрятанные страхи, старые обиды и незакрытые вопросы проявляются гораздо ярче.

Днём человек занят работой, бытовыми делами и разговорами, поэтому на неприятные чувства часто не остаётся ни времени, ни сил. Переживания отправляются во внутренний «подвал», но не исчезают. Ночью они возвращаются в виде пугающих образов, странных встреч и событий, которые невозможно контролировать.

Бабаева считает, что таким способом подсознание избавляется от убеждений и установок, мешающих двигаться вперёд. В эзотерической логике кошмар становится своеобразной ночной чисткой: то, что долго сидело внутри, наконец получает выход.

Коридор затмений 2026: к чему снятся бывшие, умершие и старые друзья

К чему снятся бывшие, умершие и старые друзья в коридор затмений? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Один из самых частых сюжетов во время коридора затмений — встреча с человеком из прошлого. Это может быть бывший партнёр, старый друг, умерший родственник или знакомый, общение с которым оборвалось много лет назад. По мнению астролога Бабаевой, такой сон говорит не о скором возвращении человека, а о незавершённой эмоции. Возможно, осталась невысказанная обида, вина, тоска или вопрос, на который так и не удалось получить ответ. Ночью психика словно дописывает оборванный разговор и позволяет ещё раз прожить чувства, которые когда-то пришлось подавить.

Поэтому значение имеет не столько сам герой сна, сколько состояние после встречи с ним. Если проснулась злость, стоит вспомнить о старом конфликте. Если накрыла тоска, то, вероятно, расставание до сих пор не принято до конца. А облегчение может указывать на то, что внутренняя история близка к завершению.

Почему снятся катастрофы, войны и угрозы

Почему в затмения снятся катастрофы, войны и угрозы. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Согласитесь, особенно пугают сны, в которых рушатся дома, бушуют стихии, начинается война или появляется неясная угроза. После таких кошмаров легко решить, что впереди ждёт беда. Однако астролог предлагает искать причину не во внешних событиях, а в накопившемся внутреннем напряжении.

По версии Бабаевой, подобные сюжеты нередко связаны с подавленной агрессией. Человек долго терпит, запрещает себе злиться или не решается открыто защищать собственные границы, а ночью сдерживаемые эмоции превращаются в масштабную катастрофу. «Душа человека в этот момент кричит, что она устала терпеть, и сидящая внутри злоба перерабатывается в такие сны-катастрофы», — объяснила астролог.

Сам кошмар при этом не стоит считать предсказанием войны, аварии или стихийного бедствия. Эксперт уверена, что разрушения символические и показывают силу накопившихся эмоций, а не сообщают, что страшный сюжет обязательно повторится в реальности.

Почему кошмар может оказаться хорошим знаком

Почему кошмар во время кармического коридора затмений может оказаться хорошим знаком. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Страшный сон обычно хочется поскорее забыть, но Бабаева советует не пугаться самого факта его появления. «Это очень хороший знак: страхи, обиды и агрессия проявляются не внешне и не физически, а очищают наше подсознание», — считает астролог. В такой трактовке коридор затмений не создаёт новые проблемы, а подсвечивает то, что уже давно беспокоит человека. Чем ярче эмоция во сне, тем сильнее переживание, которое прежде не получалось признать или выразить.

Это не означает, что каждый ночной сюжет нужно превращать в пророчество и искать в нём тайные знаки. Гораздо полезнее обратить внимание на собственную реакцию: что напугало сильнее всего, кто вызвал злость, почему определённая сцена продолжает тревожить после пробуждения.

Как избавиться от неприятного осадка после сна

Замучили кошмары: Как избавиться от неприятного осадка после сна. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tero Vesalainen

Если кошмар оказался слишком тяжёлым, Бабаева предлагает воспользоваться старой формулой: умыться и трижды произнести фразу «Куда ночь, туда и сон». Такой ритуал помогает символически поставить точку и перестать прокручивать пугающие образы в голове.

Другой способ — подробно записать сон на бумаге, а затем сжечь лист, соблюдая осторожность. В эзотерической традиции этот жест означает уничтожение проявившегося страха. Тем, кто не хочет ничего сжигать, астролог советует вести дневник сновидений. Со временем в нём могут обнаружиться повторяющиеся люди, места и эмоции.

Главная подсказка скрывается не в декорациях сна, а в чувствах. Бывший партнёр может напомнить о невысказанной обиде, умерший родственник — о непрожитой тоске, а катастрофа — о злости, которую слишком долго приходилось сдерживать.

Коридор затмений в этой трактовке становится временем внутренней ревизии. Кошмар не обещает несчастья, а показывает, что какая-то история всё ещё требует завершения. Возможно, пугающий сон приходит не для того, чтобы напугать, а чтобы утром человек наконец признался себе в том, что давно не даёт ему покоя. А ранее Life.ru рассказывал, почему мы такие красивые в зеркале, но уродцы на селфи.