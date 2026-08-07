Разнесёт в щепки и ментально выпотрошит: Каким знакам зодиака будет тяжко в августовский коридор затмений

Спокойным последний месяц лета не будет. Уже 12 августа 2026 года Солнце скроется за диском Луны, новолуние совпадёт с пиком Персеид, а следом откроется коридор затмений, который продлится до «кровавого» полнолуния 28 августа. Всего несколько недель вместят сразу несколько мощных астрономических и астрологических событий, и эзотерики уже называют этот период одним из самых нервных во всём году.

Август может стать месяцем резких разворотов, когда старые планы начнут сыпаться не потому, что «не повезло», а потому что они больше не выдерживают реальности. Коридор затмений редко приходит мягко. Скорее он подсвечивает грязь и хлам на задворках разума, где человек годами делал вид, что не видит бардака. Life.ru разбирается, чего ждать от «чёрного августа», каким знакам зодиака придётся тяжелее всего и как не потерять голову, когда жизнь начнёт переворачиваться с ног на голову.

Кому придётся отказаться от старой жизни

Знак зодиака Телец: какие испытания выпадут на период коридора затмений с 12 по 28 августа. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Тельцы по гороскопу обычно держатся за привычное до последнего. Даже если работа давно выжимает все соки, отношения стали похожи на мебель в заброшенной квартире, а мечты покрылись пылью, носители знака зодиака Телец всё равно могут повторять: «Ну нормально же, живём». Но коридор затмений с 12 по 28 августа как раз ударит по этому «нормально».

Для Тельцов главный урок периода связан с отказом от старой версии жизни. Не обязательно всё рухнет одномоментно. Но точно начнут всплывать очевидные вещи, которые раньше удавалось не замечать. Где-то станет ясно, что прежняя работа больше не даёт роста. Где-то отношения держатся только на привычке. Где-то человек поймёт, что давно живёт не из желания, а из страха потерять стабильность.

Самое опасное для представителей знака зодиака Тельц в этот период — это пытаться удержать то, что уже само вываливается из рук. Коридор затмений может болезненно, но точно показать: новая жизнь начинается не тогда, когда всё удобно, а когда старое больше невозможно тащить на себе.

У кого проверят отношения на прочность

Для каких знаков зодиака кармический коридор затмений в августе 2026 года станет испытанием на прочность. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Если по гороскопу вы Рыбы, августовский коридор затмений с 12 по 28 числа может пройти через личную жизнь как незваный ревизор. Он будет смотреть не на красивые переписки, совместные фотографии и фразы «у нас всё отлично», а на то, есть ли в отношениях честность, близость и реальная поддержка.

Рыбы часто чувствуют больше, чем говорят. Они могут долго терпеть холодность, недосказанность, эмоциональные качели, странные исчезновения партнёра и прочие радости из серии «я всё понимаю, но мне больно». В коридор затмений такие истории начнут трещать.

Главная проверка для Рыб по гороскопу — не раствориться в чужих проблемах. Не спасать того, кто сам не хочет выбираться. Не оправдывать равнодушие усталостью, сложным детством, ретроградным всем на свете и «ну он просто такой человек». Если отношения настоящие, они выдержат разговор. Если держались только на самообмане, коридор затмений может очень быстро сорвать с них декоративную плёнку.

Кому нельзя принимать финансовые решения

Проблемы с финансами, отсутствие денег — чем ещё обернется коридор затмений с 12 по 28 августа для Скорпионов? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Представители знака зодиака Скорпион в августе могут почувствовать сильное желание всё контролировать: деньги, людей, планы, будущее, чужие реакции и даже погоду, если очень постараться. Но именно им в период коридора затмений лучше не принимать резких финансовых решений.

Речь не о том, чтобы сидеть в дома и никуда не выходить. Речь о крупных тратах, рискованных вложениях, кредитах, дорогих покупках, сомнительных сделках и попытках «быстро отбить своё». В это время Скорпион может действовать не из расчёта, а из внутреннего напряжения. Захочется доказать, вернуть контроль, наказать себя или кого-то ещё деньгами. Звучит странно, но в августе многие решения вообще будут пахнуть не логикой, а нервами.

Особенно осторожными стоит быть там, где есть тайные договорённости, серые схемы. Скорпионам по гороскопу во время коридора затмений с 12 по 28 августа лучше взять паузу, перечитать документы, посоветоваться с человеком, который не вовлечён в ситуацию, и не принимать решений в состоянии злости, ревности или паники.

У кого всплывут старые тайны

Знак зодиака Близнецы: что точно нельзя делать в августовский коридор затмений 2026? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Близнецы привыкли жить в потоке информации. Они быстро считывают людей, ловят намёки, собирают пазлы из случайных фраз и часто узнают больше, чем им вообще хотелось бы знать. В августовский коридор затмений эта способность может превратиться в шанс очень сильно ошибиться.

У Близнецов по гороскопу могут всплыть старые переписки, забытые обещания, семейные истории, чужие признания, слухи, которые внезапно окажутся не такими уж «придуманными». Кто-то узнает правду о близком человеке. Кто-то поймёт, что давно строил планы на неполной информации. Кто-то сам окажется перед необходимостью сказать то, что долго держал внутри.

Главная опасность — начать разносить всё по чатам ещё до того, как картина стала полной. В коридор затмений информация может приходить кусками, и не всегда стоит судить о ситуации только по первому. Близнецам важно не играть в детектива на максималках и не превращать чужую тайну в сериал с ежедневными обновлениями. Иногда правда приходит не для того, чтобы устроить скандал, а чтобы наконец перестать жить в иллюзии.

Кто окажется на грани эмоционального выгорания

В каком знаке зодиака пройдёт коридор затмений 12 августе и что предстоит их носителям. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Носителям знака зодиака Лев август 2026 году с его чередой астрологических событий может достаться особенно ощутимо, потому что коридор затмений начинается в их сезон. Солнце, главный символ львиной энергии, оказывается вовлечено в затмение, и для представителей этого знака зодиака это может ощущаться как временное выключение внутреннего прожектора.

Лев привык держаться, сиять, вести, вдохновлять, быть сильным, заметным и собранным. Но в период с 12 по 28 августа может внезапно выясниться, что сил не бесконечно много. То, что раньше давалось на характере, начнёт требовать слишком дорогой платы. Раздражение, усталость, желание исчезнуть, обида на неблагодарность окружающих, всё это может стать сигналом, что Лев давно тащит больше, чем должен.

Самое важное для Львов — это не путать отдых с поражением. Если хочется отменить встречу, лечь в тишине, не отвечать на сообщения и не быть главным человеком вечера, не заставляйте себя. Это нормальная попытка психики не сгореть окончательно. Коридор затмений может показать Львам, где они слишком долго играли роль сильного, красивого и незаменимого человека, хотя внутри уже мигала красная лампочка «перегрев».

Так как пережить надвигающийся коридор затмений в августе 2026?

Лайфхаки, как пережить коридор затмений с 12 по 28 августа. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Коридор затмений с 12 по 28 августа не обязательно принесёт с собой катастрофу. Но он точно может стать периодом, когда привычные объяснения перестанут работать. Тельцам придётся отпускать старую жизнь, Рыбам проверять отношения, Скорпионам держать себя за руку в финансовых вопросах, Близнецам аккуратно обходиться с тайнами, а Львам наконец признать, что даже сильные люди порой устают и нуждаются в передышке.

Главное в этот период, не делать вид, что ничего не происходит. Затмения редко приходят только ради красивой астрономической картинки. В эзотерике их считают временем разворотов, обнулений и честных ответов на самые сокровенные вопросы. Поэтому если в августе 2026 года что-то начнёт трещать, не спешите затыкать дыру первым попавшимся решением. Возможно, это не конец света, а просто старая конструкция наконец перестала притворяться прочной. Но пройти через ремонт всё же придётся, вам на благо. Кстати, ранее Life.ru рассказывал, какая цифра в дате рождения означает, что вам уготовано до гроба страдать... но ради великой миссии!