Помнили не свою жизнь: Что за тайна близнецов Поллок, которую не могут разгадать вот уже 70 лет

Можно ли прожить жизнь дважды? Историю семьи Поллок уже почти 70 лет называют одним из самых убедительных доказательств реинкарнации. После гибели двух дочерей у супругов появились близнецы, которые словно знали то, чего знать не могли. Они узнавали чужие игрушки, помнили дорогу в незнакомом городе и боялись автомобилей. Однако почти все необычные эпизоды известны только со слов родителей, а отец девочек верил в переселение душ задолго до трагедии. Life.ru попытался разобраться, что же случилось на самом деле. Действительно ли погибшие сёстры вернулись домой или безутешная семья создала легенду, в которую захотел поверить весь мир?

Две сестры погибли под колёсами автомобиля

Как погибли Джоанна и Жаклин Поллок: трагическая авария 5 мая 1957 года, после которой началась загадочная история близнецов? Фото © Youtube / БриШоу

Джон и Флоренс Поллок жили в небольшом английском городе Хексеме и воспитывали шестерых детей. Семья владела маленьким бизнесом по продаже и доставке продуктов, поэтому родителям часто помогала бабушка. Особенно близки были две младшие дочери — Джоанна и Жаклин. Первая родилась в 1946 году, а Жаклин пятью годами позже, то есть в 1951 году. Несмотря на разницу в возрасте, девочки почти не расставались. Они играли в куклы, примеряли костюмы, устраивали домашние представления и любили расчёсывать волосы отца. Джоанна заботилась о младшей сестре, а та во всём пыталась ей подражать. Позднее родственники вспоминали и одну пугающую деталь. Джоанна якобы не раз говорила, что никогда не станет взрослой женщиной. Но тогда её словам никто не придавал значения.

Утром 5 мая 1957 года Джоанна и Жаклин отправились в церковь вместе с девятилетним Энтони Лейденом. До места дети не дошли. На тротуар вылетел автомобиль, которым управляла местная жительница Хильда Марджори Уин. Все трое детей погибли. Выяснилось, что водитель страдала тяжёлым психическим расстройством и перед поездкой приняла аспирин и фенобарбитал. Женщину обвинили в причинении смерти в результате опасного вождения, но сначала отправили на принудительное лечение. Для родителей погибших судебное разбирательство уже ничего не могло изменить: за несколько секунд они потеряли обеих дочерей.

Отец был уверен, что погибшие девочки вернутся

Почему отец близнецов Поллок верил в реинкарнацию и предсказал возвращение погибших дочерей в свою семью? Фото © Youtube / БриШоу

Трагедия едва не разрушила семью. Флоренс погрузилась в депрессию и старалась не говорить о случившемся. Джон, напротив, всё сильнее цеплялся за мысль, что смерть не могла стать окончанием жизни его дочерей. В реинкарнацию он поверил ещё в детстве, прочитав посвящённую переселению душ книгу. Эти взгляды противоречили католическому учению, однако отказываться от них мужчина не собирался. После аварии Джон заявил жене, что Джоанна и Жаклин обязательно родятся снова, причём именно в их семье.

Когда Флоренс забеременела, муж уверял, что она ждёт близнецов. Врач слышал только одно сердцебиение, а случаев рождения близнецов среди ближайших родственников супругов прежде не было. Флоренс решила, что надежда мужа превратилась в навязчивую идею. Однако 4 октября 1958 года, спустя всего 17 месяцев после гибели сестёр, женщина действительно родила двух девочек. Их назвали Джиллиан и Дженнифер. Для Джона предсказанное им рождение близнецов стало первым знаком того, что дочери вернулись.

На теле Дженнифер обнаружили знакомые отметины

Какие родимые пятна обнаружили у Дженнифер Поллок и почему их посчитали доказательством переселения души Жаклин? Фото © Youtube / БриШоу

После рождения близнецов родители заметили ещё одно совпадение. На левой стороне талии Дженнифер находилось тёмное родимое пятно, почти там же, где оно было у погибшей Жаклин. На лбу девочки имелась светлая отметина, напоминавшая шрам старшей сестры. Жаклин получила этот шрам примерно в три года, когда упала во время игры и рассекла кожу возле переносицы. Рану пришлось зашивать, поэтому след навсегда остался на её лице.

Джон посчитал отметины на теле новорождённой физическим доказательством переселения души. Правда, медицинских документов или фотографий, сделанных сразу после появления Дженнифер на свет и точно фиксирующих расположение пятен, не сохранилось. Исследователи осмотрели девочку только через несколько лет. Позднее анализ крови показал, что Джиллиан и Дженнифер были однояйцевыми близнецами. Сторонники версии о реинкарнации удивлялись: если набор генов у сестёр был одинаковым, почему отметины появились только у одной из них? Однако даже однояйцевые близнецы не обязаны полностью повторять друг друга. На их внешность влияют условия внутриутробного развития, эпигенетические процессы и случайные изменения клеток.

Близнецы узнали кукол умерших сестёр и дорогу

Как близнецы Поллок узнали игрушки погибших сестёр и свою прошлую жизнь? Фото © Gettyimages / Mirrorpix

Самое странное началось, когда девочки немного подросли. После трагедии родители спрятали игрушки Джоанны и Жаклин на чердаке. Когда близнецам исполнилось три года, коробки решили достать. По словам супругов, Джиллиан и Дженнифер сразу узнали старые вещи и безошибочно разделили их между собой. Джиллиан выбрала куклу Джоанны, а Дженнифер ту, которая принадлежала Жаклин. Девочки якобы знали даже то, что игрушки были подарены на Рождество. Джиллиан также узнала маленькое приспособление для отжима кукольной одежды и назвала его своим.

Родители утверждали, что близнецы иногда разыгрывали пугающие сцены. Однажды Флоренс увидела, как Джиллиан держит голову сестры и говорит о крови, которая появилась после удара машины. В другой раз девочки услышали шум мотора в узком переулке, прижались друг к другу и закричали, что автомобиль едет за ними.

Примерно в четыре года близнецов впервые привезли в Хексем, откуда семья уехала после трагедии. По рассказу Джона, ещё не увидев знакомых мест, девочки начали проситься на детскую площадку и показывать, куда нужно идти. Они также будто бы знали, где находились школа и церковь, которые посещали Джоанна и Жаклин.

Историей Поллоков заинтересовался известный психиатр

Кто исследовал историю близнецов Поллок и почему психиатр Ян Стивенсон считал её доказательством реинкарнации? Фото © Gettyimages / Mirrorpix

В 1963 году о необычной семье узнал канадско-американский психиатр Ян Стивенсон, работавший в Университете Вирджинии. Он исследовал рассказы детей, которые якобы помнили свои прошлые жизни, и собирал случаи, способные подтвердить существование реинкарнации. Во время первой встречи с Поллоками близнецам было по четыре года. Стивенсон расспросил родителей, осмотрел отметины на теле Дженнифер, а затем ещё несколько раз встречался с семьёй. Впоследствии он назвал историю Поллоков одним из наиболее убедительных изученных им случаев.

Однако в его исследовании была серьёзная проблема. К моменту приезда психиатра родители уже сформировали собственную версию событий и успели рассказать о ней журналистам. Стивенсон не слышал первых высказываний близнецов и не видел, при каких обстоятельствах девочки демонстрировали свои необычные знания. Почти все доказательства существовали только в воспоминаниях Джона и Флоренс.

На это обращал внимание британский исследователь Ян Уилсон. Главным свидетелем выступал отец, который задолго до рождения близнецов верил в переселение душ и мечтал получить подтверждение своей теории. Кроме того, Джиллиан и Дженнифер росли в той же семье, поэтому полностью исключить обычную передачу информации было невозможно.

Куда исчезли воспоминания о прошлой жизни?

Что стало с близнецами Поллок во взрослом возрасте и помнили ли Джиллиан и Дженнифер своих погибших сестёр? Фото © Youtube / Things Are About To Get Weird Podcast

По мере взросления близнецы всё реже говорили о погибших сёстрах. Примерно после 5–7 лет загадочные воспоминания практически исчезли. Когда Ян Стивенсон встретился с Джиллиан и Дженнифер в 1978 году, обе признались, что ничего не помнят о предполагаемых прошлых жизнях и не уверены в существовании реинкарнации. Флоренс Поллок умерла в 1979 году, Джон — в 1985-м. Судьба Джиллиан сложилась трагически, женщина пережила несколько сердечных приступов и скончалась в 2002 году от осложнений после операции. Ей было всего 44 года.

Дженнифер на десятилетия исчезла из публичного поля. Лишь в 2024 году создатели подкаста разыскали женщину, которая до этого около 40 лет не давала интервью. Некоторые обвинили Джона в том, что тот использовал семейную трагедию ради внимания. Дженнифер с этим не согласилась. По её мнению, отец не придумывал историю намеренно, а искренне верил в возвращение дочерей. Сама женщина оценила вероятность реинкарнации примерно в 80%, хотя и признала, что окончательно установить правду уже невозможно.

Так вернулись ли Джоанна и Жаклин в образе близнецов? Однозначного ответа на этот вопрос уже не будет. Но именно невозможность окончательно подтвердить или опровергнуть эту историю и заставляет людей спорить о ней почти 70 лет. Впрочем, близнецы Поллок — это далеко не единственная попытка найти подтверждение жизни после смерти. Ранее Life.ru рассказывал, как Томас Эдисон хотел создать «телефон для мёртвых» и почему люди до сих пор слышат голоса покойников на старых аудиокассетах.