Битва за шезлонг! На какую лютую дичь идут курортники на отдыхе, лишь бы занять место у моря

Пять утра, отель ещё спит, а вдоль моря уже разложены полотенца — на каждом шезлонге чьё-то полотенце, а людей рядом нет ни души. Знакомая картина для любого туриста, который хоть раз отдыхал в Турции или Египте... Да и на нашем юге. Место у воды на массовых курортах давно стало не бонусом, а полем битвы, где побеждает не тот, кто придерживается правил, а тот, кто хитрее и быстрее. Мы собрали самые популярные тактики отдыхающих в борьбе за лежак у моря — от банального забега до целых многоходовых комбинаций.

Утренний забег к первой линии

Забег за шезлонгами на курортах Турции и Египта. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

В крупных отелях Анталии, Кемера и Хургады шезлонгов у самой воды всегда меньше, чем желающих там позагорать. Задолго до открытия пляжной зоны у калитки собирается очередь: люди стоят с полотенцами наперевес, поглядывая на часы, будто ждут старта забега. Как только персонал снимает цепочку, толпа срывается с места и несётся к лучшим местам. Со стороны это выглядит комично: взрослые в тапочках и с кремом от загара бегут так, будто от этого зависит их жизнь.

Персонал отелей к такому давно привык и разводит руками: официальных правил против забега почти нигде нет, разве что устные просьбы не бегать по мокрой плитке у бассейна. Многие туристы объясняют свою прыть просто: если не добежать первым, придётся весь отпуск смотреть на море из четвёртого ряда. Да и раз соседи по номеру бегут, приходится бежать и самому — иначе останешься без нормального места на все семь или десять дней.

Ночёвка прямо на лежаке

Есть категория отдыхающих, которая решает вопрос ещё радикальнее и просто остаётся спать на шезлонге всю ночь. Причина проста: в некоторых отелях введено правило, по которому полотенце с пустого лежака могут снять и унести, если хозяин не появился в течение часа-двух. Чтобы обойти это правило, человек буквально ложится на матрас с подушкой из отеля и проводит там несколько часов, лишь бы место не досталось конкурентам.

Со стороны это выглядит странно: раннее утро, персонал уже готовит пляж к новому дню, а между шезлонгами тихо посапывают люди в панамах. Забавно, что сами же ночующие туристы потом жалуются на дефицит мест и толкучку у бассейна, хотя фактически сами создают этот дефицит: на занятых с ночи лежаках часто никто не купается до полудня. Получается замкнутый круг: чем больше людей ночует на пляже, тем меньше свободных мест остаётся тем, кто просто хочет прийти утром и спокойно выйти к морю.

Полотенца как разменная монета

Чужие полотенца пропадают с шезлонгов на пляже. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Не всем хватает терпения смиренно смотреть на бесконечно занятые шезлонги, и часть отдыхающих переходит в решительное контрнаступление. Чужие полотенца снимают с лежаков и уносят подальше или относят на ресепшен, а иногда просто аккуратно складывают стопкой на соседнем свободном месте. В некоторых отелях так поступает даже персонал бассейна, уставший разбирать конфликты между гостями за одно и то же место с самого утра.

Есть и более экзотические истории: полотенца забрасывают в кусты, оставляют на территории спа-зоны или демонстративно кладут под соседний зонтик, чтобы хозяин точно заметил пропажу. После нескольких таких случаев на одном и том же ряду шезлонгов бронирование обычно резко прекращается — люди понимают, что оставленная с вечера вещь может просто исчезнуть к утру. Свою роль играет и стыд: получить замечание от соседей по отелю за жадность до места куда неприятнее, чем встать на полчаса раньше.

Хитрости с личными вещами вместо полотенец

Опытные отдыхающие давно поняли, что простое полотенце легко убрать, поэтому в ход идут вещи посерьёзнее. На лежаках оставляют книги, кремы от загара, детские игрушки, шляпы и даже зарядки от телефона — вещи, которые сложнее выбросить или унести, не почувствовав себя вором. Некоторые специально кладут на шезлонг сразу несколько предметов, создавая впечатление, что хозяин отошёл буквально на минуту и вот-вот вернётся.

В ответ отели вводят собственные правила: в некоторых местах администрация официально забирает личные вещи с пустого шезлонга, если владелец не появился в установленный срок, обычно от часа до полутора. Изъятые вещи складывают в ящик у стойки бассейн-бара, где их можно забрать после короткого разговора с сотрудником. Но урок усваивается быстро: после одной пропавшей шляпы или потерянной книги желание бронировать место на весь день у большинства заметно угасает.

Платный шезлонг без нервотрёпки

Платные шезлонги у первой линии моря. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

На большинстве курортов Турции и Египта заранее забронировать шезлонг в собственной пляжной зоне отеля просто нельзя: места распределяются по принципу «кто первый встал», и никакие деньги на ресепшене эту систему не обходят. Но на пляже, помимо территории отеля, часто работают отдельные beach club, куда может прийти любой отдыхающий и просто купить себе место за отдельную плату, не участвуя ни в каких утренних забегах.

Да, платить ещё раз за место у воды, когда отдых уже оплачен по системе «всё включено», обидно, и многие туристы поначалу отказываются от этой идеи из принципа. Но именно пляжный клуб часто остаётся единственным шансом сесть поближе к морю, если бесплатные шезлонги в отеле разобрали ещё до завтрака. Цена входа обычно начинается от полутора тысяч рублей за день и зависит от близости к воде, уровня клуба и наличия там своего бара, музыки и других развлечений для гостей.

Получается, что шезлонг у моря в Турции или Египте давно стал символом статуса и отдельным видом спорта одновременно. Кто-то тренирует скорость, кто-то жертвует сном ради спокойного утра, а кто-то просто платит и наблюдает за суетой со стороны с бокалом сока. Возможно, в отпуск стоит взять не только крем от загара, но и чёткий план на раннее утро. А если поездка за границу пока не в планах, прогноз погоды на август подскажет, где в России будет жара.