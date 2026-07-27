Прогноз погоды на август 2026: температура, дожди и аномалии по регионам Оглавление Что вообще происходит с погодой в августе? Москва и Центральная Россия: лето с оговорками Санкт‑Петербург и Северо‑Запад: циклоны и ветер Юг России: жара, засуха и внезапные ливни Урал и Поволжье: контраст жары и дождей Сибирь и Дальний Восток: неоднородные сценарии Что делать: практические советы под реальные риски Часто задаваемые вопросы Будет ли аномальная жара в августе 2026 года? В каком регионе будет больше всего дождей? Когда ждать похолодания? Прогноз погоды на август 2026 года: температура, осадки и аномалии по всем регионам России — от Москвы до Дальнего Востока. 27 июля, 10:05 Прогноз погоды на август 2026: где ждать жары, а где ливни. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Кажется, только вчера был июнь, а уже август на пороге. И, как всегда под конец лета, возникает главный вопрос: последний месяц нас порадует теплом или начнёт плавно готовить к осени? Ответ, как водится, зависит от того, в какой части страны вы живёте. Прогноз погоды на июль.

Важно уточнить, что точных прогнозов «день в день» на месяц вперёд не бывает. Но Гидрометцентр выпускает вероятностные сценарии: где возможны аномалии, какие опасные явления в зоне риска и как погода будет отличаться от привычной нормы. В этом обзоре — как раз про эти риски и контрасты: с конкретными зонами, типичными всплесками и тем, к чему реально стоит готовиться.

Что вообще происходит с погодой в августе?

Август — месяц контрастов: в одних регионах антициклоны держат жару неделями, в других — циклоны приносят резкие похолодания и ливни. Общий фон по стране часто близок к норме, но внутри этого «в среднем» прячутся очень яркие отклонения.

По предварительным оценкам специалистов, в августе 2026 года вероятны локальные положительные аномалии температуры в ряде регионов, при этом осадки будут распределены крайне неравномерно: где‑то дефицит влаги, где‑то риск переувлажнения. Именно эти зоны риска и делают прогноз полезным: можно заранее продумать полив, взять зонт или проверить штормовые предупреждения.

Москва и Центральная Россия: лето с оговорками

Август в Москве и Центральном регионе чреват сюрпризами. С одной стороны, это ещё лето. С другой — уже начинаешь вспоминать об осени, прикидывать, когда доставать плащ.

Если посмотреть на многолетние данные, то днём в столице температура обычно держится в пределах +22…+24 °C. Но не удивляйтесь, если в какой-то момент воздух прогреется до +28…+30 °C. Такое случается, когда с юго-востока приходит тёплый поток. И он может зависнуть на три‑пять дней — как раз для тех, кто не успел на море.

С середины августа погода меняется. Становится прохладнее — до +17…+20 °C, а вместе с похолоданием приходят дожди. Там, где проходит атмосферный фронт, может залить по‑настоящему. Но пугаться не стоит: это ещё не осень врывается — просто август показывает свой характер. Тёплый день, потом ливень, потом снова солнце — и так по кругу.

Метеорологи называют это «постепенным переходом». Возможно, слишком мягко. Это скорее качели, на которых не очень уютно, но и не страшно. И резких кульбитов, когда за сутки температура падает на 15 градусов, не будет. По крайней мере, синоптики так не считают. И у них обычно есть 1–2 дня, чтобы предупредить о похолодании.

Погода в Москве и Центральной России на август 2026. Фото © ТАСС / Олег Елков

Санкт‑Петербург и Северо‑Запад: циклоны и ветер

Август в городе на Неве — это, конечно, не Сочи. Солнце здесь появляется как гость, которого ждут, но который вечно опаздывает. Всё потому, что регион находится под плотным влиянием атлантических циклонов. Они приносят с собой не только облачность, но и сырость, и ветер — тот самый, пробирающий до костей даже через куртку.

Температура в августе в городе будет держаться на уровне +18…+22 °C днём. Ночью — +10…+14 °C. Если честно, спать в такую погоду комфортно, а вот гулять — только с зонтом и в непромокаемой обуви. Временами — кратковременные ливни и порывы ветра до 15–18 м/с. Особенно когда через регион проходят фронты. Такое может повторяться от трёх до шести раз за месяц. И это не просто дождик на час — иногда он затягивается на целые сутки.

Что касается Карелии и Мурманской области, там август и вовсе осенний по настроению. Днём температура редко поднимается выше +15…+21 °C, а по ночам — уже +8…+13 °C. Добавьте к этому частые туманы, особенно по утрам, и вы поймёте, почему местные в августе не особо радуются лету. Оно здесь короткое — и в последнем месяце сезона почти на исходе. Солнце уже не греет, а просто напоминает о себе.

Погода в Санкт-Петербурге в августе 2026. Фото © ТАСС / Сергей Ермохин

Юг России: жара, засуха и внезапные ливни

Юг в августе — это всегда лотерея. Только, в отличие от обычной, здесь вы рискуете не деньгами, а здоровьем. Потому что жара — она не шутит. Особенно в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях, ну и в Краснодарском крае, куда каждый год едут все, кто не боится пекла.

Днём столбик термометра легко может перевалить за +32...+36 °C, а в отдельные дни и до +40 °C поднимается. Небо ясное, ветра почти нет, земля трескается. В такие дни никуда не хочется выходить — и даже тень не спасает. Спасает только вода, кондиционер и правильное планирование дня. Местное МЧС как раз в этот период чуть ли не каждый день напоминает про пожары и про то, что в лес лучше не соваться. И там правы: риск возгораний высокий, особенно если ветер всё-таки появляется.

На черноморском побережье — своя атмосфера. Там жара ощущается иначе, потому что воздух влажный — и дышать тяжелее. При этом во второй половине августа начинается самая коварная часть. Море ещё тёплое, а суша уже начинает остывать — и этот перепад температур запускает локальные грозы, иногда с ливнями. Нередко за пару часов выпадает почти половина месячной нормы осадков. Вдобавок — шквалистый ветер. Так что отдых на юге — это всегда баланс между удовольствием и осторожностью.

Урал и Поволжье: контраст жары и дождей

Поволжье и Урал — это такие регионы, где август любит играть в контрасты. Всё потому, что там сталкиваются разные воздушные массы — тёплые и холодные, сухие и влажные. И результат этого столкновения часто непредсказуем.

Саратовская и Самарская области — яркий пример. Здесь можно запросто получить жару до +34…+38 °C. А через день — ливень, грозу, град и ветер, который валит деревья. И это нормально для августа: сухой зной сменяется мокрыми грозами — и так по кругу. Местные уже привыкли, что погода меняется как по расписанию, только само расписание никому не известно, пока даже синоптикам, так что следите за прогнозами.

На Урале чуть спокойнее, но тоже без сюрпризов не обходится. В начале августа днём ещё +23…+25 °C. К концу месяца — уже +16…+18 °C. Ночью температура падает с +12…+14 °C до +7…+9 °C. Вроде бы сезонный ход, ничего необычного. Но дачникам стоит быть внимательнее: земля по ночам остывает быстрее, чем кажется. Первые утренние заморозки могут случиться неожиданно.

Будут ли заморозки в августе 2026. Фото © Magnific / wirestock

Сибирь и Дальний Восток: неоднородные сценарии

Августовская погода в Сибири полна контрастов.

Новосибирск и Омск в последнем летнем месяце обычно радуют комфортом. Днём +22…+26 °C. Иногда до +30 °C поднимается — и тогда все вспоминают, что лето в Сибири может быть жарким. Но такие дни не задерживаются. Уже через пару дней — снова +23 °C, ветерок, солнце не палит. Красота.

А вот в Восточной Сибири — своя атмосфера. Там, наоборот, может быть прохладнее и дождливее, чем обычно.

При этом в некоторых частях региона лето задерживается дольше, чем можно ожидать. На Алтае, в Тыве, на севере Хабаровского края и в отдельных частях Якутии температура часто оказывается выше средней климатической нормы. Эти места в августе ещё могут ощущаться как жаркие, почти южные. Аномалии — они такие, не любят рамок.

Дальний Восток в этом списке стоит отдельно. Потому что живёт по своим законам — муссонным. В Приморье и на юге Хабаровского края в августе дожди не просто возможны, они почти обязательны. Дождь идёт стеной — и порой это настоящее испытание для дорог и подвалов. Именно там чаще всего фиксируют подтопления и подъёмы уровня рек. Днём в это время — +22…+25 °C, ночью — около +17…+21 °C. Не холодно, но сыро. И ветрено. В общем, погода не для прогулок.

Что делать: практические советы под реальные риски

На юге и в Поволжье: в периоды сильной жары соблюдайте питьевой режим, избегайте солнца в полуденные часы и проверяйте работу кондиционеров. Следите за сообщениями МЧС: при жаре и дефиците осадков оперативно вводят ограничения и предупреждают о рисках пожаров.

в периоды сильной жары соблюдайте питьевой режим, избегайте солнца в полуденные часы и проверяйте работу кондиционеров. Следите за сообщениями МЧС: при жаре и дефиците осадков оперативно вводят ограничения и предупреждают о рисках пожаров. В Москве и Центральной России: будьте готовы к контрастам. Один день может быть тёплым и солнечным, на следующий — пройти ливень с грозой и порывами ветра; удобно иметь с собой лёгкую куртку и зонт. Полезные советы, как поливать растения в жару.

будьте готовы к контрастам. Один день может быть тёплым и солнечным, на следующий — пройти ливень с грозой и порывами ветра; удобно иметь с собой лёгкую куртку и зонт. Полезные советы, как поливать растения в жару. На Дальнем Востоке: следите за штормовыми предупреждениями и уровнем рек — при риске подтоплений лучше заранее собрать документы и ценные вещи.

следите за штормовыми предупреждениями и уровнем рек — при риске подтоплений лучше заранее собрать документы и ценные вещи. Дачникам: на юге и в Поволжье продумайте систему полива на случай засушливых периодов. На Урале и в Сибири разумно успеть завершить основные работы в августе: первые понижения температуры на почве могут начаться уже в конце месяца, а заморозки — в сентябре.

Советы для дачников в августе 2026. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Olezzo

Часто задаваемые вопросы

Будет ли аномальная жара в августе 2026 года?

Да, в отдельных регионах она вероятна: прежде всего на юге России и в Поволжье, где возможны всплески до +35…+40 °C. Но это не означает, что каждый день будет таким: речь о кратковременных периодах, которые синоптики обычно успевают спрогнозировать за 3–5 дней.

В каком регионе будет больше всего дождей?

Наиболее дождливым традиционно бывает Дальний Восток из‑за муссонов. На юге европейской части России во второй половине августа нередки сильные локальные ливни при грозах — они очень локальны, поэтому лучше следить за краткосрочными прогнозами и штормовыми предупреждениями.

Когда ждать похолодания?

Похолодание — это не внезапное событие, а постепенный сезонный процесс. В Центральной России заметное снижение температуры чаще всего начинается со второй декады августа, на Урале и в Сибири — ближе к концу месяца и в сентябре. Точные даты зависят от фактической погоды и прогнозируются только на короткий срок.

Авторы Андрей Соколов