Прокл-плакальщик: Почему 3 августа на Руси собирали росу и верили в её особую силу
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Утренняя роса 3 августа лечила глаза, снимала сглаз и заменяла аптеку целой деревне, если верить старинным поверьям. Наши предки считали: кто соберёт её вовремя, весь год проживёт в здоровье и достатке. Life.ru рассказывает, какие секреты хранит этот день.
Прокл-плакальщик 3 августа: традиции и приметы дня. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI
3 августа деревни просыпались раньше обычного. Люди спешили в поле, пока трава ещё блестела крупными каплями. Эту утреннюю влагу называли слезами земли — по легенде, так природа оплакивала мучеников Прокла и Илария, погибших за веру во втором веке. С их именем Церковь связывает этот день, а в народе его прозвали Прокл-плакальщик. Крестьяне верили: роса в этот час особенная, и если её упустить, можно остаться без здоровья и удачи на весь год.
Роса-целительница: как её собирали и для чего использовали
Как собирали целебную росу в день Прокла-плакальщика. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI
Едва начинало светать, хозяйки уже выходили в поле или на огород. Спешили не зря: считалось, что именно самая ранняя роса в этот день особенная, ведь природа сама наделяет её целебной силой. Собирали влагу простым способом — расстилали на траве льняное полотенце, а потом отжимали воду в глиняный кувшин или крынку.
Такой водой умывались, чтобы подольше сохранить молодость и свежий вид лица. Ею поили ослабленных людей и беременных женщин, обтирали маленьких детей. Отдельно верили в силу росы против глазных болезней и сглаза: говорили, что несколько умываний снимают и воспаление, и дурной след чужого взгляда. Собранную воду хранили в прохладном месте и использовали ещё несколько недель после праздника.
Легенда о слезах земли: почему день назвали Плакальщиком
У праздника есть официальная церковная история и своя народная сказка, и они прекрасно уживаются вместе. По церковному календарю в этот день вспоминают мучеников Прокла и Илария, погибших за христианскую веру ещё во втором столетии. А в народе решили, что обильная роса — это слёзы, которые сама земля проливает по уходящему лету, и потому прозвали праздник Плакальщиком.
Была у наших предков и вторая, более сказочная версия. Одни говорили, что роса появляется от дружбы двух стихий — земли и воды, которые в этот день будто обнимаются на рассвете. Другие уверяли, что по ночам её «сеют» звёзды или русалки, а кто-то называл росу просто дыханием самой земли. Какая бы версия ни была правдой, крестьяне относились к утренней влаге с большим уважением и никогда не упускали момент её собрать.
Что стоит сделать 3 августа, чтобы весь год прошёл гладко
Что нужно успеть сделать на Прокла-плакальщика 3 августа. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI
Несмотря на вроде бы грустное название, день Прокла-плакальщика вовсе не был скучным и унылым. Наоборот, наши предки считали его удачным временем для важных дел и хозяйственных хлопот. Главное — успеть сделать всё правильно с самого утра:
- Собрать росу. Это была главная традиция дня: влагу снимали с травы до восхода солнца и хранили для умывания и лечения.
- Заключить сделку или подписать важный документ. Верили, что договорённости, заключённые 3 августа, принесут прибыль и удачу.
- Провести уборку в доме. Мыли полы и открывали окна, чтобы впустить свежий воздух и прогнать хвори.
- Заготовить лекарственные травы. Считалось, что растения, собранные в этот день, обладают особой целебной силой.
- Завершить сенокос. Роса могла испортить уже скошенное сено, поэтому косить старались успеть заранее.
- Угостить домового. В конце июля и начале августа он особенно активен, и лакомство помогало заручиться его поддержкой.
Чего категорически нельзя делать 3 августа
Наши предки старались в этот день вести себя особенно осторожно и придерживались целого списка строгих запретов. Вот что не рекомендовалось делать 3 августа:
- Плакать и лить слёзы. Да, вот так нелогично! Нельзя плакать на Плакальщика. Считалось, что слёзы, пролитые в этот день, не высохнут ещё целый год и обернутся чередой неприятностей.
- Ругаться и скандалить. Бранные слова и ссоры в этот день будто возвращались к обидчику в тройном размере.
- Заниматься рукоделием и стиркой. Шить, вязать, вышивать и стирать бельё запрещалось — верили, что так можно «зашить» себе удачу.
- Купаться в реках и озёрах. Особенно опасным купание считалось для незамужних девушек — по поверью, в воде в этот день хозяйничал водяной.
- Брать в долг и одалживать деньги. Любые финансовые операции сулили одни убытки.
- Пить слишком много воды. Наши предки верили, что от лишней жидкости в этот день начнутся отёки и другие проблемы со здоровьем.
- Брать еду из чужих рук. Считалось, что вместе с угощением можно случайно принять чужие беды и болезни.
Народные приметы на 3 августа
Народные приметы на 3 августа: чего ждать от погоды. Фото © Shutterstock / FOTODOM / alexgo.photography
Наши предки по мелочам вокруг умели предсказать погоду на недели вперёд:
- Утро выдалось солнечным и ясным — жди богатого урожая зерна.
- Роса щедро покрыла траву — лето ещё порадует теплом.
- Утром трава осталась сухой, без единой капли росы — скоро придут затяжные дожди.
- Роса выпала, но долго не высыхала на солнце — быть грозе.
- Дождь пошёл вместе с громом — рыбакам стоит готовиться к хорошему улову.
- В воздухе много мошкары и комаров — год будет урожайным на грибы.
- Пчёлы жужжат особенно громко — скоро наступит жара.
Сегодня мы вряд ли будем всерьёз собирать росу спозаранку, но полезная привычка вставать с рассветом и слушать природу никуда не делась. Прокл-плакальщик остаётся напоминанием: лето уже клонится к закату, а мудрость предков помогает встретить осень без потерь. Если вам по душе истории с мистическим оттенком, узнайте, какие 6 вещей из антикварных магазинов способны принести в дом чужие проклятия и тревоги.
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