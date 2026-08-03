Прокл-плакальщик: Почему 3 августа на Руси собирали росу и верили в её особую силу

3 августа деревни просыпались раньше обычного. Люди спешили в поле, пока трава ещё блестела крупными каплями. Эту утреннюю влагу называли слезами земли — по легенде, так природа оплакивала мучеников Прокла и Илария, погибших за веру во втором веке. С их именем Церковь связывает этот день, а в народе его прозвали Прокл-плакальщик. Крестьяне верили: роса в этот час особенная, и если её упустить, можно остаться без здоровья и удачи на весь год.

Роса-целительница: как её собирали и для чего использовали

Как собирали целебную росу в день Прокла-плакальщика. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Едва начинало светать, хозяйки уже выходили в поле или на огород. Спешили не зря: считалось, что именно самая ранняя роса в этот день особенная, ведь природа сама наделяет её целебной силой. Собирали влагу простым способом — расстилали на траве льняное полотенце, а потом отжимали воду в глиняный кувшин или крынку.

Такой водой умывались, чтобы подольше сохранить молодость и свежий вид лица. Ею поили ослабленных людей и беременных женщин, обтирали маленьких детей. Отдельно верили в силу росы против глазных болезней и сглаза: говорили, что несколько умываний снимают и воспаление, и дурной след чужого взгляда. Собранную воду хранили в прохладном месте и использовали ещё несколько недель после праздника.

Легенда о слезах земли: почему день назвали Плакальщиком

У праздника есть официальная церковная история и своя народная сказка, и они прекрасно уживаются вместе. По церковному календарю в этот день вспоминают мучеников Прокла и Илария, погибших за христианскую веру ещё во втором столетии. А в народе решили, что обильная роса — это слёзы, которые сама земля проливает по уходящему лету, и потому прозвали праздник Плакальщиком.

Была у наших предков и вторая, более сказочная версия. Одни говорили, что роса появляется от дружбы двух стихий — земли и воды, которые в этот день будто обнимаются на рассвете. Другие уверяли, что по ночам её «сеют» звёзды или русалки, а кто-то называл росу просто дыханием самой земли. Какая бы версия ни была правдой, крестьяне относились к утренней влаге с большим уважением и никогда не упускали момент её собрать.

Что стоит сделать 3 августа, чтобы весь год прошёл гладко

Что нужно успеть сделать на Прокла-плакальщика 3 августа. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Несмотря на вроде бы грустное название, день Прокла-плакальщика вовсе не был скучным и унылым. Наоборот, наши предки считали его удачным временем для важных дел и хозяйственных хлопот. Главное — успеть сделать всё правильно с самого утра: Собрать росу. Это была главная традиция дня: влагу снимали с травы до восхода солнца и хранили для умывания и лечения.

Это была главная традиция дня: влагу снимали с травы до восхода солнца и хранили для умывания и лечения. Заключить сделку или подписать важный документ. Верили, что договорённости, заключённые 3 августа, принесут прибыль и удачу.

Верили, что договорённости, заключённые 3 августа, принесут прибыль и удачу. Провести уборку в доме. Мыли полы и открывали окна, чтобы впустить свежий воздух и прогнать хвори.

Мыли полы и открывали окна, чтобы впустить свежий воздух и прогнать хвори. Заготовить лекарственные травы. Считалось, что растения, собранные в этот день, обладают особой целебной силой.

Считалось, что растения, собранные в этот день, обладают особой целебной силой. Завершить сенокос. Роса могла испортить уже скошенное сено, поэтому косить старались успеть заранее.

Роса могла испортить уже скошенное сено, поэтому косить старались успеть заранее. Угостить домового. В конце июля и начале августа он особенно активен, и лакомство помогало заручиться его поддержкой.

Чего категорически нельзя делать 3 августа

Наши предки старались в этот день вести себя особенно осторожно и придерживались целого списка строгих запретов. Вот что не рекомендовалось делать 3 августа: Плакать и лить слёзы. Да, вот так нелогично! Нельзя плакать на Плакальщика. Считалось, что слёзы, пролитые в этот день, не высохнут ещё целый год и обернутся чередой неприятностей.

Да, вот так нелогично! Нельзя плакать на Плакальщика. Считалось, что слёзы, пролитые в этот день, не высохнут ещё целый год и обернутся чередой неприятностей. Ругаться и скандалить. Бранные слова и ссоры в этот день будто возвращались к обидчику в тройном размере.

Бранные слова и ссоры в этот день будто возвращались к обидчику в тройном размере. Заниматься рукоделием и стиркой. Шить, вязать, вышивать и стирать бельё запрещалось — верили, что так можно «зашить» себе удачу.

Шить, вязать, вышивать и стирать бельё запрещалось — верили, что так можно «зашить» себе удачу. Купаться в реках и озёрах. Особенно опасным купание считалось для незамужних девушек — по поверью, в воде в этот день хозяйничал водяной.

Особенно опасным купание считалось для незамужних девушек — по поверью, в воде в этот день хозяйничал водяной. Брать в долг и одалживать деньги. Любые финансовые операции сулили одни убытки.

Любые финансовые операции сулили одни убытки. Пить слишком много воды. Наши предки верили, что от лишней жидкости в этот день начнутся отёки и другие проблемы со здоровьем.

Наши предки верили, что от лишней жидкости в этот день начнутся отёки и другие проблемы со здоровьем. Брать еду из чужих рук. Считалось, что вместе с угощением можно случайно принять чужие беды и болезни.

Народные приметы на 3 августа

Народные приметы на 3 августа: чего ждать от погоды. Фото © Shutterstock / FOTODOM / alexgo.photography

Наши предки по мелочам вокруг умели предсказать погоду на недели вперёд: Утро выдалось солнечным и ясным — жди богатого урожая зерна.

— жди богатого урожая зерна. Роса щедро покрыла траву — лето ещё порадует теплом.

— лето ещё порадует теплом. Утром трава осталась сухой, без единой капли росы — скоро придут затяжные дожди.

— скоро придут затяжные дожди. Роса выпала, но долго не высыхала на солнце — быть грозе.

— быть грозе. Дождь пошёл вместе с громом — рыбакам стоит готовиться к хорошему улову.

— рыбакам стоит готовиться к хорошему улову. В воздухе много мошкары и комаров — год будет урожайным на грибы.

— год будет урожайным на грибы. Пчёлы жужжат особенно громко — скоро наступит жара.

Сегодня мы вряд ли будем всерьёз собирать росу спозаранку, но полезная привычка вставать с рассветом и слушать природу никуда не делась. Прокл-плакальщик остаётся напоминанием: лето уже клонится к закату, а мудрость предков помогает встретить осень без потерь. Если вам по душе истории с мистическим оттенком, узнайте, какие 6 вещей из антикварных магазинов способны принести в дом чужие проклятия и тревоги.