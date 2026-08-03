1 сентября 2026 — День знаний: история и традиции праздника
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1 сентября 2026 года — День знаний. История праздника, традиции и что сейчас известно про выходной для родителей.
День знаний 2026: 1 сентября, история и традиции праздника. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
1 сентября 2026 года, во вторник, в России в очередной раз отметят День знаний. Миллионы школьников и студентов сядут за парты, а для первоклассников прозвенит первый звонок. Рассказываем, как этот день стал праздником, какие традиции живут до сих пор и что обсуждают в Госдуме насчёт выходного для родителей.
История праздника
У 1 сентября долгая история. Ещё в XV веке на Руси этот день считался началом нового календарного года — по церковному календарю. Пётр I перенёс Новый год на 1 января, но начало учебного года осталось осенним.
1935 год — советская власть закрепила единую дату начала занятий во всех школах. Постановление Совнаркома и ЦК ВКП(б) сделало 1 сентября обязательным днём старта учебного года по всей стране. До этого школы начинали занятия в разное время — где‑то в августе, где‑то в сентябре.
1984 год — именно тогда 1 сентября официально стало Днём знаний: Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 июня 1984 года № 1082‑XI 1 сентября было объявлено всенародным праздником — Днём знаний. С тех пор этот день отмечают торжественно, с линейками, цветами и первым звонком.
Почему День знаний 1 сентября. Фото © ТАСС / И. Сверида
Какой день недели 1 сентября 2026 года
В 2026 году 1 сентября выпадает на вторник.
Это значит, что учебная неделя у школьников будет сокращённой — всего четыре дня, со вторника по пятницу. Во многих школах в День знаний проходит только торжественная линейка и классный час, а полноценные занятия начинаются со 2 сентября. Календарь каникул на 2026–2027 учебный год.
Будет ли 1 сентября выходным днём для родителей
Пока нет. Но идея обсуждается.
Сейчас в Госдуме звучат разные предложения сделать 1 сентября выходным. Например, депутат Николай Новичков в июне 2026 года предложил сделать этот день общероссийским выходным — за счёт сокращения новогодних каникул на один день. Депутат Виталий Милонов в июле 2026 года выступил с инициативой освободить от работы родителей школьников, особенно тех, чьи дети учатся в младших классах. Он назвал это «железобетонным выходным» и планирует обсуждать идею с Минтрудом и Минпросвещения.
Важно: ни одна из этих инициатив пока не стала законом. 1 сентября 2026 года остаётся рабочим днём для большинства россиян.
Будет ли выходной в День знаний 2026. Фото © ТАСС / Артем Геодакян
Что рекомендовало Минпросвещения на 2026 год
Минпросвещения направило в регионы рекомендации по проведению Дня знаний 2026 года. В центре внимания — темы единства, исторической памяти, патриотического воспитания и традиционных ценностей.
Торжественные мероприятия начнутся с церемонии выноса и поднятия Государственного флага РФ и исполнения гимна. Во всех школах и колледжах пройдёт первое занятие проекта «Разговоры о важном». Первоклассники познакомятся с учителем, одноклассниками и школой — для них устроят небольшую экскурсию. В колледжах и вузах первокурсников ждут встречи с кураторами и обзорные экскурсии по корпусам.
Традиции Дня знаний
За десятилетия у праздника сложились свои ритуалы. Вот главные.
- Торжественная линейка. Школьники строятся на площадке перед школой. Первоклассники читают стихи, выпускники говорят напутственные слова. Звучит первый звонок — его даёт первоклассник, сидящий на плече у одиннадцатиклассника.
- Цветы учителям. Букеты — обязательный атрибут праздника. Их дарят классным руководителям, учителям‑предметникам, директору.
- Классный час и «Разговоры о важном». После линейки ученики расходятся по классам. В 2026 году первое занятие посветят темам единства и исторической памяти.
- Поднятие флага и гимн. С 2022 года во всех школах учебная неделя начинается с поднятия флага и исполнения гимна. В День знаний эта церемония особенно торжественная.
- Первый урок для первоклассников. Знакомство с учителем, правилами поведения в школе, экскурсия по зданию.
Традиции празднования Дня знаний. Фото © ТАСС / Донат Сорокин
Часто задаваемые вопросы
С какого года 1 сентября — официальный праздник?
Всенародным праздником — Днём знаний — 1 сентября стало в 1984 году по указу Президиума Верховного Совета СССР.
Какой день недели 1 сентября 2026 года?
Вторник.
Будет ли 1 сентября выходным днём для родителей?
Нет. В Госдуме обсуждают разные инициативы, но ни одна из них пока не принята.
Почему учебный год начинается именно осенью?
Исторически — ещё с XV века, когда на Руси 1 сентября считалось началом нового календарного года по церковному календарю. В советское время эту дату закрепили постановлением 1935 года.
Введут ли в школах новые предметы с 1 сентября 2026 года?
Предмет «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) уже вводится с 1 сентября 2024 года и преподаётся в 5–11 классах. В 2026 году речь может идти о расширении методических материалов и углублении программы, а не о старте предмета.