1 сентября 2026 — День знаний: история и традиции праздника Оглавление История праздника Какой день недели 1 сентября 2026 года Будет ли 1 сентября выходным днём для родителей Что рекомендовало Минпросвещения на 2026 год Традиции Дня знаний Часто задаваемые вопросы С какого года 1 сентября — официальный праздник? Какой день недели 1 сентября 2026 года? Будет ли 1 сентября выходным днём для родителей? Почему учебный год начинается именно осенью? Введут ли в школах новые предметы с 1 сентября 2026 года? 1 сентября 2026 года — День знаний. История праздника, традиции и что сейчас известно про выходной для родителей. 2 августа, 21:55 День знаний 2026: 1 сентября, история и традиции праздника. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

1 сентября 2026 года, во вторник, в России в очередной раз отметят День знаний. Миллионы школьников и студентов сядут за парты, а для первоклассников прозвенит первый звонок. Рассказываем, как этот день стал праздником, какие традиции живут до сих пор и что обсуждают в Госдуме насчёт выходного для родителей.

История праздника

У 1 сентября долгая история. Ещё в XV веке на Руси этот день считался началом нового календарного года — по церковному календарю. Пётр I перенёс Новый год на 1 января, но начало учебного года осталось осенним.

1935 год — советская власть закрепила единую дату начала занятий во всех школах. Постановление Совнаркома и ЦК ВКП(б) сделало 1 сентября обязательным днём старта учебного года по всей стране. До этого школы начинали занятия в разное время — где‑то в августе, где‑то в сентябре.

1984 год — именно тогда 1 сентября официально стало Днём знаний: Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 июня 1984 года № 1082‑XI 1 сентября было объявлено всенародным праздником — Днём знаний. С тех пор этот день отмечают торжественно, с линейками, цветами и первым звонком.

Почему День знаний 1 сентября. Фото © ТАСС / И. Сверида

Какой день недели 1 сентября 2026 года

В 2026 году 1 сентября выпадает на вторник.

Это значит, что учебная неделя у школьников будет сокращённой — всего четыре дня, со вторника по пятницу. Во многих школах в День знаний проходит только торжественная линейка и классный час, а полноценные занятия начинаются со 2 сентября. Календарь каникул на 2026–2027 учебный год.

Будет ли 1 сентября выходным днём для родителей

Пока нет. Но идея обсуждается.

Сейчас в Госдуме звучат разные предложения сделать 1 сентября выходным. Например, депутат Николай Новичков в июне 2026 года предложил сделать этот день общероссийским выходным — за счёт сокращения новогодних каникул на один день. Депутат Виталий Милонов в июле 2026 года выступил с инициативой освободить от работы родителей школьников, особенно тех, чьи дети учатся в младших классах. Он назвал это «железобетонным выходным» и планирует обсуждать идею с Минтрудом и Минпросвещения.

Важно: ни одна из этих инициатив пока не стала законом. 1 сентября 2026 года остаётся рабочим днём для большинства россиян.

Будет ли выходной в День знаний 2026. Фото © ТАСС / Артем Геодакян

Что рекомендовало Минпросвещения на 2026 год

Минпросвещения направило в регионы рекомендации по проведению Дня знаний 2026 года. В центре внимания — темы единства, исторической памяти, патриотического воспитания и традиционных ценностей.

Торжественные мероприятия начнутся с церемонии выноса и поднятия Государственного флага РФ и исполнения гимна. Во всех школах и колледжах пройдёт первое занятие проекта «Разговоры о важном». Первоклассники познакомятся с учителем, одноклассниками и школой — для них устроят небольшую экскурсию. В колледжах и вузах первокурсников ждут встречи с кураторами и обзорные экскурсии по корпусам.

Традиции Дня знаний

За десятилетия у праздника сложились свои ритуалы. Вот главные.

Торжественная линейка. Школьники строятся на площадке перед школой. Первоклассники читают стихи, выпускники говорят напутственные слова. Звучит первый звонок — его даёт первоклассник, сидящий на плече у одиннадцатиклассника.

Школьники строятся на площадке перед школой. Первоклассники читают стихи, выпускники говорят напутственные слова. Звучит первый звонок — его даёт первоклассник, сидящий на плече у одиннадцатиклассника. Цветы учителям. Букеты — обязательный атрибут праздника. Их дарят классным руководителям, учителям‑предметникам, директору.

Букеты — обязательный атрибут праздника. Их дарят классным руководителям, учителям‑предметникам, директору. Классный час и «Разговоры о важном». После линейки ученики расходятся по классам. В 2026 году первое занятие посветят темам единства и исторической памяти.

После линейки ученики расходятся по классам. В 2026 году первое занятие посветят темам единства и исторической памяти. Поднятие флага и гимн. С 2022 года во всех школах учебная неделя начинается с поднятия флага и исполнения гимна. В День знаний эта церемония особенно торжественная.

С 2022 года во всех школах учебная неделя начинается с поднятия флага и исполнения гимна. В День знаний эта церемония особенно торжественная. Первый урок для первоклассников. Знакомство с учителем, правилами поведения в школе, экскурсия по зданию.

Традиции празднования Дня знаний. Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Часто задаваемые вопросы

С какого года 1 сентября — официальный праздник?

Всенародным праздником — Днём знаний — 1 сентября стало в 1984 году по указу Президиума Верховного Совета СССР.

Какой день недели 1 сентября 2026 года?

Вторник.

Будет ли 1 сентября выходным днём для родителей?

Нет. В Госдуме обсуждают разные инициативы, но ни одна из них пока не принята.

Почему учебный год начинается именно осенью?

Исторически — ещё с XV века, когда на Руси 1 сентября считалось началом нового календарного года по церковному календарю. В советское время эту дату закрепили постановлением 1935 года.

Введут ли в школах новые предметы с 1 сентября 2026 года?

Предмет «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) уже вводится с 1 сентября 2024 года и преподаётся в 5–11 классах. В 2026 году речь может идти о расширении методических материалов и углублении программы, а не о старте предмета.

Авторы Андрей Соколов