Минпросвещения России подготовило рекомендации по проведению Дня знаний

Министерство просвещения РФ направило в субъекты Российской Федерации рекомендации по организации и проведению Дня знаний 1 сентября 2026 года. Разработанный документ адресован школам и образовательным организациям среднего профессионального образования. Особое внимание в нём уделено мероприятиям, посвящённым Году единства народов России.

«День знаний — один из праздников, объединяющих миллионы детей и взрослых. В Год единства народов России особенно важно, чтобы во всех школах и колледжах он стал символом уважения к истории нашей страны, её многонациональной культуре, традиционным ценностям и преемственности поколений. Подготовленные рекомендации помогут образовательным организациям провести праздник на высоком организационном уровне, сохранив его торжественную атмосферу и воспитательное значение», — отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Темами первого учебного дня в сентябре станет единство народов России, сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей.

Торжественные мероприятия традиционно начнутся с церемонии выноса и поднятия Государственного флага РФ и исполнения Государственного гимна РФ. В школах и колледжах прозвучат поздравления и напутственные слова руководителей образовательных организаций и почётных гостей для школьников и студентов.

Особое внимание рекомендовано уделить участию в праздничных мероприятиях представителей разных народов страны, многодетных и многопоколенных семей, ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции, выпускников, добившихся профессиональных успехов, а также представителей общественных организаций и национально-культурных объединений. Их выступления будут посвящены дружбе народов, взаимному уважению, сохранению исторической памяти и общей ответственности за будущее России. Во всех образовательных организациях учебный год начнётся с первого занятия проекта «Разговоры о важном».

Также в День знаний первоклассники познакомятся с учителями и сверстниками, а для первокурсников будут организованы встречи с кураторами, церемонии вручения студенческих билетов, экскурсии по мастерским и лабораториям, встречи с работодателями и выпускниками.

Традиционно первоочередная задача при подготовке Дня знаний — проработка вопросов безопасности. Образовательным организациям надлежит провести необходимые инструктажи, обеспечить соблюдение требований пожарной и антитеррористической безопасности, пропускного режима, а также создать доступную среду для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья и их сопровождающих.

В преддверии нового эпидемического сезона Роспотребнадзор обновил рекомендации для регионов. В документе говорится, что при значительном росте заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусной инфекцией местные власти должны своевременно вводить ограничительные меры. В частности, регионам рекомендовано приостанавливать учебный процесс в школах, если суммарно по причине заболевания гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями и COVID-19 отсутствует более 20% учеников. Кроме того, в период подъёма заболеваемости предлагается своевременно отменять массовые культурные и спортивные мероприятия.