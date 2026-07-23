Букет или благотворительность? Ямпольская призвала не отменять традицию 1 сентября

Отказ от дарения цветов учителям 1 сентября нарушает многолетнюю традицию Дня знаний. Об этом журналистам заявила советник президента России Елена Ямпольская.

По её словам, с приближением нового учебного года вновь появляются благотворительные акции, в рамках которых родителям предлагают отказаться от покупки букетов и направить эти средства на помощь нуждающимся.

«Мы не успеем оглянуться — и наступит 1 сентября, наши дети пойдут в учебные заведения. Мы столкнемся с очередной так называемой благотворительной акцией, когда призывают не приносить цветы учителям, а потратить эти деньги на благотворительность. От себя лично сейчас хочу сказать, что я тоже считаю это нарушение традиции совершенно неправильным», — сказала Ямпольская.

Советник президента подчеркнула, что благотворительность не должна заменять знак уважения к педагогам. По её мнению, любые формулировки, предлагающие делать пожертвования «вместо цветов учителям», противоречат сложившейся традиции.

Ямпольская также отметила, что воспитывать доброту, сострадание и желание помогать другим необходимо другими способами. Она выразила надежду, что практика подобных акций со временем исчезнет из образовательного пространства.

Ранее Life.ru рассказывал, что Министерство просвещения России официально отменило домашние задания для первоклассников с 1 сентября 2026 года. До этого момента нагрузка вводилась поэтапно, и на её выполнение отводилось не больше одного академического часа.