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23 июля, 14:32

Букет или благотворительность? Ямпольская призвала не отменять традицию 1 сентября

Ямпольская: Отказ от цветов учителям 1 сентября нарушает традицию

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Отказ от дарения цветов учителям 1 сентября нарушает многолетнюю традицию Дня знаний. Об этом журналистам заявила советник президента России Елена Ямпольская.

По её словам, с приближением нового учебного года вновь появляются благотворительные акции, в рамках которых родителям предлагают отказаться от покупки букетов и направить эти средства на помощь нуждающимся.

«Мы не успеем оглянуться — и наступит 1 сентября, наши дети пойдут в учебные заведения. Мы столкнемся с очередной так называемой благотворительной акцией, когда призывают не приносить цветы учителям, а потратить эти деньги на благотворительность. От себя лично сейчас хочу сказать, что я тоже считаю это нарушение традиции совершенно неправильным», — сказала Ямпольская.

Советник президента подчеркнула, что благотворительность не должна заменять знак уважения к педагогам. По её мнению, любые формулировки, предлагающие делать пожертвования «вместо цветов учителям», противоречат сложившейся традиции.

Ямпольская также отметила, что воспитывать доброту, сострадание и желание помогать другим необходимо другими способами. Она выразила надежду, что практика подобных акций со временем исчезнет из образовательного пространства.

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Дарья Денисова
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