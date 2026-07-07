Минпросвещения с 1 сентября отменило домашние задания в первых классах

Министерство просвещения РФ исключило домашние задания из образовательного процесса для первоклассников с 1 сентября 2026 года. Соответствующее решение закреплено в письме ведомства.

В документе убрали пункт о допустимом объёме домашней работы для первого класса, который ранее ограничивался одним часом на все предметы. До этого Институт стратегии развития образования по поручению Минпросвещения допускал постепенное введение домашних заданий для самых младших школьников. Теперь эта норма полностью исключена. Обучение в первом классе будет проходить без нагрузки на дом.

«В первом классе обучение проводится без домашних заданий (позиция о суммарном объеме домашнего задания по всем предметам для первого класса продолжительностью выполнения один час исключена)», — говорится в документе, который цитирует ТАСС.

Ранее сообщалось, что к 2027 году в России появятся новые учебники по химии, физике и биологии для старшеклассников. Министр просвещения Сергей Кравцов заявил о привлечении к их созданию ведущих научных организаций — Российской академии наук и Московского физико-технического института. Ведомство планирует выпустить как базовые пособия, так и учебники для углублённого изучения этих предметов. Других подробностей о сроках и содержании новых учебников Кравцов не привёл.