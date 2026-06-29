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Регион
29 июня, 14:26

Минпросвещения привлекло РАН и МФТИ к разработке учебников для старшеклассников

Кравцов: Новые учебники по химии, физике и биологии появятся к 2027 году

Обложка © ChatGPT

Обложка © ChatGPT

К 2027 году в России появятся новые учебники по химии, физике и биологии для старшеклассников. Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что к созданию пособий привлечены ведущие научные организации – Российская академия наук и МФТИ.

«Учебники по химии, физике и биологии для старших классов планируют подготовить к 2027 году», — приводит пресс-служба Минпросвещения слова Кравцова.

Помимо базовых программ, разрабатываются и учебники для углубленного изучения предметов.

Минпросвещения подготовит единые учебники по всем предметам для школьников
Минпросвещения подготовит единые учебники по всем предметам для школьников

Ранее Life.ru писал, что Минпросвещения России не рассматривает изменения продолжительности школьного обучения, считая 11-летнюю систему наиболее сбалансированной. В ведомстве подчеркнули, что у министерства нет планов ни сокращать, ни увеличивать срок обучения.

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Наталья Демьянова
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