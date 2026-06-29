Минпросвещения привлекло РАН и МФТИ к разработке учебников для старшеклассников

К 2027 году в России появятся новые учебники по химии, физике и биологии для старшеклассников. Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что к созданию пособий привлечены ведущие научные организации – Российская академия наук и МФТИ.

«Учебники по химии, физике и биологии для старших классов планируют подготовить к 2027 году», — приводит пресс-служба Минпросвещения слова Кравцова.

Помимо базовых программ, разрабатываются и учебники для углубленного изучения предметов.

Ранее Life.ru писал, что Минпросвещения России не рассматривает изменения продолжительности школьного обучения, считая 11-летнюю систему наиболее сбалансированной. В ведомстве подчеркнули, что у министерства нет планов ни сокращать, ни увеличивать срок обучения.