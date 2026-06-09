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9 июня, 02:21

Минпросвещения не собирается менять 11-летнюю систему обучения в школе

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Минпросвещения России не рассматривает изменения продолжительности школьного обучения. В ведомстве считают, что действующая система, предусматривающая 11 лет учебы, остается наиболее сбалансированной и соответствует современным образовательным задачам.

Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил заместитель министра просвещения Владимир Желонкин. По его словам, на данный момент у министерства нет планов ни сокращать, ни увеличивать срок обучения в российских школах.

«Одиннадцать лет — это выбранный оптимальный вариант», — подчеркнул он.

Минпросвещения внесло патриотические книги в список для летнего чтения школьников
Минпросвещения внесло патриотические книги в список для летнего чтения школьников

Вместо пересмотра продолжительности обучения ведомство намерено сосредоточиться на совершенствовании действующей системы образования. Речь идет о дальнейшей настройке федеральных государственных образовательных стандартов и повышении эффективности учебного процесса в рамках уже существующей модели.

Ранее школьникам подсказали вакансии для летней подработки. Выбора много, в первую очередь их предлагают точки общественного питания, где график гибкий, а за день можно заработать от одной до двух тысяч рублей.

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Артур Лапсаков
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